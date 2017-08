Druck auch auf Kantonalbanken

Als konkreten neuen Schritt kündigte Gysin an, den Druck auf die Kantonalbanken erhöhen zu wollen, und zwar über die Eigner, also Kantonsregierungen und kantonale Parlamente. Zunächst soll dies in grösseren Kantonen erfolgen. Die Banken in öffentlicher Hand hätten eine besondere Verantwortung gegenüber Schweizer Bürgern.

Ebenso soll der Druck auf die sogenannten systemrelevanten Banken aufrechterhalten bleiben. Teils bereits hängige Vorstösse auf Bundesebene wollen diese etwa auf Gesetzesebene verpflichten, Auslandschweizer als Kunden zu akzeptieren - dies als Gegenleistung dafür, dass diese Institute bei finanziellen Schwierigkeiten oder Konkurs in den Genuss einer impliziten Garantie des Bundes kommen.

Den Dialog suchen will die ASO im Weiteren mit Privatbanken, wie Verantwortliche bei der Medienkonferenz zu ihrer Strategie im Vorfeld des 95. Auslandschweizer-Kongresses ausführten. Mit diesen Schwerpunkten soll der «Diskriminierung der Landsleute im Ausland» ein Ende gesetzt werden.

Bankiervereinigung kritisiert Forderungen

In einer Stellungnahme äussert die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) Verständnis für die Situation der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Diese würden von den Banken nicht anders behandelt als ausländische Kunden in den jeweiligen Ländern, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Bei den Bankbeziehungen werde auf das Domizil und nicht auf die Nationalität des Kunden abgestellt.

Die Forderung der ASO, Schweizer Bürger gegenüber anderen Kunden im selben Land zu bevorzugen, sei nicht akzeptabel. Die SBVg erachte einen solchen Zwang als unangemessenen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Die Banken würden gemäss der Sprecherin dadurch letztlich gezwungen, sich Rechtsrisiken auszusetzen.

Die Vereinigung sei indes zum Dialog bereit. Die Sprecherin verwies darauf, dass es unter den 261 Banken in der Schweiz viele Institute gebe, die auch für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer passende Angebote hätten - eine grosse Angebotsvielfalt bestehe.