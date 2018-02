Ein 33-jähriger Lenker eines Lastwagens hatte am Mittwoch kurz vor 17 Uhr rund 50 Meter vor der Grenze einen Lastwagenrückstau übersehen und zu spät eine Vollbremsung eingeleitet. Sein Fahrzeug prallte in den Sattelanhänger am Stauende.

Der Auffahrunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Deutschland hat im Feierabendverkehr zu schweren Behinderungen geführt. Verletzt wurde niemand, wie die Basler Polizei mitteilte.

Während der Unfallaufnahme war die Autobahn zeitweise nur einspurig befahrbar. Erst gegen 19.30 Uhr konnte die Polizei alle Fahrspuren wieder freigeben.

Aktuelle Polizeibilder: