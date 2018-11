Kommt man um sie herum? Die Frage stellte sich wie im Jahr zuvor. Kann der Basler Pop-Preis, diese Spitzenförderung, an Zeal & Ardor vorbeigehen? An jener innovativen Metal-Band, die in den vergangenen Monaten mit 80 Konzerten um die Welt reiste, an Festivals vor Zehntausenden spielte und selbst in den fernen USA manche ausverkaufte Show gab? Schon vor der Preisverleihung am Mittwoch Abend in Münchenstein wusste man, dass die Jury nicht zu beneiden war. Würden Zeal & Ardor nicht gewählt, käme der Vorwurf, man habe die Band der Stunde ignoriert. Würden sie hingegen zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet, würden manche lautstark Abwechslung fordern, mit dem Argument: Die habens doch nicht mehr nötig! Ein Trugschluss: Bassistin Mia Rafaela Dieu verriet im Gespräch mit der bz, dass sie zwar von der Musik leben könne, allerdings «nur» in einer WG, eine eigene Wohnung liege nicht drin.

Erstmals elektronische Musik So oder so würde der Juryentscheid zu diskutieren geben. Sandro Bernasconi (Kaserne) und Claudia Kempf (Suisa) sassen schon 2017 am Hebel. Mit den Zürcher Veranstaltern Marion Meier (Zurich Open Air) und Alfonso Siegrist (Mascotte, Plaza) sowie dem Berliner Musikentrepreneur Tim Renner stiessen drei neue, unvoreingenommene Leute zur Jury hinzu. Und diese befand nach längerer Sitzung: Der Pop-Preis 2018 geht nicht an Zeal & Ardor, sondern an einen zweiten Act, der international gross wahrgenommen wird, aber ein ganz anderes Genre auf die Landkarte setzt: die elektronische Musik. Mit Mischa Nüesch alias Audio Dope wird erstmals in der Geschichte dieses Preises ein Vertreter der elektronischen Musik gewürdigt. Er ist ein Produzent, der für Rapper wie Laurin Buser Beats geschaffen hat und im stillen Kämmerlein an seinen eigenen Tracks arbeitet, die 2018 im selbstbetitelten Album erschienen sind. Entspannte, chillige Sounds sind es, die aufhorchen lassen: Allein seine Nummer «Floating» wurde auf Spotify 1,5 Millionen Mal abgespielt. Die Botschaft der Jury ist klar: Sie wünscht sich für die Zukunft noch mehr Live-Auftritte von Audio Dope, auf dass er international den nächsten Schritt mache. Die 15 000 Franken kann er ja mal als Anschubfinanzierung verstehen.

Der Pop-Preis war nicht die einzige Würdigung an diesem Abend. Die fünf Nominierten, dazu gehörten auch Anna Aaron, Alma Negra und La Nefera, waren zudem im Rennen um den Publikumspreis. Dieser wurde mittels Voting auf der Website der bz ermittelt. Mehrere Hundert Leute gaben ihre Stimme ab, dabei kam es zu einem klaren Start-Ziel-Sieg: Jennifer Perez alias La Nefera liess alle hinter sich. Erstmals nominiert, hat die 30-jährige Rapperin eine beachtliche Fanbasis hinter sich. Sie erhielt 41 Prozent der Stimmen zugesprochen.

Pop-Preise Das sind die Preisträger 2018 In der Fahrbar Münchenstein wurden am Mittwochabend folgende Preise verliehen: Basler Pop-Preis

15'000 Franken an Audio Dope, Basel. Publikums-Preis Ruhm und Ehre für La Nefera, Bottmingen. Business Support

12'000 Franken für das One Drop Studio, betrieben von Eric Gut, Matthias Tobler und Luc Montini, Basel. 6000 Franken für Czar Of Crickets Prod. betrieben von Frederyk Rotter,

Wittinsburg. 6000 Franken für Planisphere, betrieben von Jannik Roth und Kevin

Rodriguez, Basel. Anerkennungspreis

5000 Franken für Bettina Schelker.