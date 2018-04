Auf die BaZ habe er nie direkten politischen Einfluss genommen, sagte Blocher. Aber "das richtige Personal" sei für ihn ausschlaggebend. So werde man bei seinen Lokalzeitungen "sicher keine Linken" auf den Redaktionen vorfinden. Zu den neuen Zeitungen gehört unter anderem das Tagblatt der Stadt Zürich, das Blocher im Rahmen des Tamedia-Deals übernimmt.

Reaktionen besorgter Bürger

Erste Reaktionen aus Basel waren teils geharnischt. Bürgerliche Parteivertreter der FDP und der SVP befürchten nun einen Linksrutsch in der politischen Ausrichtung des Blattes. LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein gab sich moderater: Sie bedauere, dass nun keine Zeitung mehr gänzlich in Basel hergestellt werde, sagte sie am Morgen gegenüber der bz.