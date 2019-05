Seit der Winterpause gibt es beim FCB nur noch ein Ziel: den Cupsieg. Dieser Titel soll eine verkorkste Saison im Rückblick zumindest etwas erträglicher gestalten. Er wäre Balsam für die vielen rotblauen Herzen, die in den letzten beiden Saisons nicht viel zu feiern hatten. Und trotzdem ist das Spiel von Sonntag gegen Thun alles andere als ein Kassenschlager.

Nur 5500 Tickets hat der FCB selber verkauft. Dabei haben beide Finalteilnehmer Anrecht auf 11'000 Tickets. Doch wenn sie diese nicht verkaufen, können die Vereine die bestellten Tickets nicht mehr zurückgegeben. Deshalb entschied sich der FCB, nur die Hälfte des Kontingents auszuschöpfen. Auch Thun hat nur 6800 Tickets verkauft. Das sind zwar 1300 mehr als der FCB, aber auch in Thun bricht wegen der zweiten Cupfinal-Teilnahme der Historie jetzt nicht gerade die grosse Euphorie aus. Die gibt es lediglich im Wallis, wenn der FC Sion im Cupfinal steht.

Trotz Vorverkaufsrückstand hofft die Muttenzerkurve, dass am Ende mehr Basler als Thuner Fans ins Stade de Suisse pilgern. Beim Heimspiel gegen Luzern forderten die FCB-Fans am Mittwoch mit einem Banner dazu auf, am Sonntag doch bitte nach Bern zu fahren. Insgesamt 29'000 Zuschauer könnten dem Cupfinal im Stade de Suisse beiwohnen. Die Billetts, welche nicht von den Vereinen verkauft oder anderweitig besetzt sind, gehen in den freien Verkauf und können über Ticketcorner bestellt werden. Bis am Donnerstag konnten laut Schweizer Fussball Verband insgesamt knapp 21'000 Tickets verkauft werden. Es scheint illusorisch, dass die verbleibenden rund 8000 Plätze alle noch einen Besitzer finden. «Stand jetzt, werden wir nicht ausverkauft sein», sagt SFV-Sprecher Marco von Ah.

Er sieht die Schuld für das Wegbleiben der Fans nicht bei der Preispolitik. Für Anreise mit dem ÖV und Eintritt im Fansektor zahlt der Fan in diesem Jahr 50 Franken. Weil das Stadion nicht ausverkauft sein wird, wird der Cupfinal für den Verband am Ende ein Minusgeschäft. «Wir legen 400'000 bis 500'000 Franken drauf», sagt von Ah.