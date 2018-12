Der 23-jährige Autolenker war kurz vor 6 Uhr aus Richtung Äussere Baselstrasse unterwegs und wollte nach rechts in die Bäumlihofstrasse einbiegen. In der Kurve geriet sein Fahrzeug über die Kreuzung auf das gegenüberliegende Trottoir und krachte dort in einen Findling. Laut Angaben der Polizei ergab eine Atemalkoholprobe beim Lenker einen Wert von 0.63 mg/l.



Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein geschmückter Weihnachtsbaum in unmittelbarer Nähe des Unfallorts wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

