Am Mittwochabend ist ein 40-jähriger Italiener dem Opfer in den Innenhof des Sternenhofs gefolgt und hat ihn in ein Gespräch verwickelt. Während dem Gespräch hat der Italiener dem 53-Jährigem das Portemonnaie entwendet. Als das Opfer die Tat bemerkte, drohte der 40-Jährige mit einer Stichwaffe und flüchtete in unbekannte Richtung, wie die Polizei Basel-Stadt mitteilte.

Dank der sofortigen Fahndung wurde der mutmassliche Täter in einem Bus erkannt und an der Mönchsbergerstrasse festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 061 267 71 11).





