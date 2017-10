Heute Sonntag um ca. 01.30 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann bei der Kaserne von vier Unbekannten angegriffen und dabei schwer verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit.



Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass eine Mitarbeiterin des Restaurant St. Tropez meldete, dass der 39-Jährige in das Lokal an der Müllheimerstrasse gekommen und dort schwer verletzt zusammengebrochen ist. Das Opfer sei zuvor bei der Kaserne von vier unbekannten Marokkanern, die Arabisch sprachen, angegriffen und von einem mit einer Stichwaffe verletzt worden. Nach den ersten stabilisierenden Massnahmen, musste der Verletzte durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden. Er befindet sich nun nicht mehr in Lebensgefahr.



Der genaue Tatort und weitere Erkenntnisse zu den Täter sind noch nicht bekannt. Auch der Grund des Angriffs ist noch ungeklärt. Dies ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie des Instituts für Rechtsmedizin.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.