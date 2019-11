30'000 Franken Miete pro Monat: Die Freie Strasse ist heiss begehrt – und wird internationaler

Die Freie Strasse wird internationaler – und teurer. In der Hauptshoppingmeile der Stadt Basel beträgt die Quote an international tätigen Ketten zurzeit 68 Prozent. Dabei handelt es sich um Anbieter, die in mindestens zwei Ländern oder mehr Geschäfte betreiben, wie die Immobiliendienstleister CBRE in ihrem national erstellten Report «Retail Switzerland 2019/2020» berichtet. Damit liegt die Freie Strasse noch vor der Zürcher Bahnhofstrasse, die eine Quote von 66 Prozent aufweist. Die Quote bei den Ladenketten – Geschäften also, die mehr als einen Laden betreiben – beträgt in der Basler Freien Strasse 87 Prozent, an der Zürcher Bahnhofstrasse 84 Prozent. Bei der Zählung berücksichtigt wurden auch Gastronomie-Betriebe.

Die Preise sind zudem stattlich: Die durchschnittliche Premium-Miete für einen Quadratmeter Laden in der rund 510 Meter langen Freien Strasse berechnet die CBRE auf stattliche 3500 Franken pro Jahr. Das ist allerdings immer noch deutlich günstiger als in Zürich, wo der Report einen Richtwert von 10'000 Franken pro Jahr festhält. Für Basel ergibt das für eine Ladenfläche von 100 Quadratmeter idealer Fläche im Erdgeschoss an bester Lage eine Jahresmiete von rund 350'000 Franken. Das sind pro Monat knapp 30'000 Franken. Dabei ist die Leerstandsquote mit rund 1,1 Prozent verhältnismässig tief, aber immer noch höher als in der Zürcher Bahnhofsstrasse. Dort steht gar nichts leer.

Trottoirs weg, mehr Cafés: Branche freut sich auf Umbau

Und die Preise dürften noch teurer werden, zumindest mittelfristig. Ab 2020 will der Kanton mit der Sanierung der Freien Strasse beginnen: Die Trottoirs kommen weg, der Belag wird durch die schicke Pflästerung nach Gestaltungskonzept Innenstadt ersetzt, es soll etwas Begrünung geben und vor allem das eine oder andere Café.