Eine 18-jährige Frau ist am Samstagmorgen um 3 Uhr am Bahnhof SBB in Basel überfallen worden. Sie war mit einer Begleitung auf der Passerelle in Richtung Ausgang zur Güterstrasse unterwegs. Zwei unbekannte Männer mit Rollkoffern folgten ihnen.

Kurz vor der Rolltreppe, die zur Güterstrasse führt, griff plötzlich einer der Unbekannten nach der Tasche der Frau und raubte diese. Die Frau fiel dabei um und verletzte sich.

Kurze Zeit später konnte die Polizei einen der mutmasslichen Täter, einen 27-jährigen Marokkaner, festnehmen. Nach dem Mittäter wird weiter gefahndet.



Gesucht wird: Unbekannter, 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter gross, 70 bis 80 Kilogramm schwer, braune Hautfarbe, schlanke Statur, sicheres Auftreten, schwarze Haarfarbe, mittellange Frisur, oval/rundliches Gesicht, buschige Augenbrauen, Drei-Tage-Bart, dunkle Jacke, Jeans und schwarze Mütze.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt nimmt unter Tel. 061 267 71 11 sachdienliche Hinweise entgegen.