Anwalt Werner Rufi erzählt aus seinem Alltag: «Die Situation ist auch für uns juristisches Neuland»

Es melden sich beispielsweise Mieter, die Geschäfte haben und ihre Miete nicht mehr zahlen können – aber auch Vermieter, die nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen müssen. Viele wenden sich auch wegen der Unterscheidung zwischen Epidemie und Pandemie an uns. Gewisse Versicherungsgesellschaften differenzieren zwischen den beiden Begriffen und wir haben Klienten, die wissen wollen, ob das haltbar ist. Es haben sich aber auch viele Selbstständigerwerbende oder kleine Betriebe gemeldet, die Fragen zu ihren Ansprüchen, zu Arbeitslosengeldern oder zur Kurzarbeit haben. Die Regelungen des Bundesrats ändern sich hier immer wieder, was bei den Ratsuchenden zu viel Unsicherheit führt.

In vielen Branchen gibt es wegen Corona kaum noch Arbeit. Wie sieht es bei Ihnen in der Kanzlei aus?

Man muss auch mal an einem Wochenende arbeiten, an dem man sonst nicht gearbeitet hätte.

Empfangen Sie Ihre Klienten für die Beratung persönlich?

Nein, es gibt zur Zeit keinen direkten Kontakt, die Beratungen finden alle per E-Mail oder telefonisch statt.

Welche Massnahmen haben Sie noch getroffen?

Vereinzelte Mitarbeiter sind, soweit möglich, im Homeoffice. Ausserdem ist die Anwalts- und Notariatskanzlei für die Dauer des Lockdowns nachmittags geschlossen. Wir wollten den telefonischen Kundenkontakt aus organisatorischen Gründen auf den Morgen beschränken, damit unsere Mitarbeiter am Nachmittag neben der Arbeit auch ihren privaten Verpflichtungen nachgehen können, die sie jetzt zusätzlich haben.

Wie steht es um die anderen Fälle, die Sie zur Zeit behandeln müssen?

Die anderen Fälle bleiben bestehen, aber die Zeitachse verändert sich. Es geht vieles langsamer, weil beispielsweise viele Fälle vor Gericht in schriftlichen Verfahren abgehandelt werden. Das führt zu deutlichen Verzögerungen. Auch arbeiten Verwaltungen und Gerichte oft mit reduzierten Pensen, wodurch auch zeitliche Verzögerungen entstehen. Im Gegensatz dazu muss es bei den Coronafällen momentan sehr schnell gehen: Wir müssen sehr schnell reagieren, weil es für unsere Klienten teilweise um die Existenz des Betriebs geht. Das gibt für uns einen zusätzlichen Zeitdruck.

Wie meistern Sie die viele Arbeit und den Zeitdruck?

Organisation und gutes Teamwork sind sehr wichtig. Man muss aber auch manchmal bereit sein, mal an einem Wochenende zu arbeiten, an dem man sonst nicht gearbeitet hätte. Wir schaffen es als vielseitiges Büroteam relativ gut, uns in dieser speziellen Ausnahmesituation einzurichten. Jeder hat seine Fachgebiete, die er abdeckt, so kann man sich auch gut koordinieren. Aber es ist schon eine neue Situation, die nicht ganz einfach zu meistern ist. Besonders, weil man nicht weiss, wie lange sie noch andauert.