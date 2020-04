Alte Trams sollen ersetzt werden: Die BLT beschafft 25 neue Niederflurtrams

Die Baselland Transport AG (BLT) will in den nächsten Jahren ihre alten Trams ersetzen und in einer ersten Tranche 25 neue beschaffen. Die ersten Fahrzeuge sollen im Herbst 2023 geliefert werden, die letzten zwei Jahre später. Weitere 15 Fahrzeuge sollen zum gleichen Preis bis Ende 2028 nachbestellt werden. Die entsprechende Ausschreibung haben die Verkehrsbetriebe vergangene Woche gestartet. Aus dem Betrieb genommen werden dafür die letzten Schindler-Trams, die in den Jahren 1978 bis 1981 in Betrieb genommen wurden.

BLT-Chef will möglichst einheitlichen Tram-Park

Die letzten zwei Grossaufträge, die von den BLT vergeben wurden, gingen an Stadler Rail. Ab 2011 beschafften die BLT den «Tango» für die Tramstrecken 10, 11 und 17. Im vergangenen Jahr erhielt der Thurgauer Zug- und Trambauer für 54 Millionen Franken erneut den Zuschlag und kann zehn Züge für die auf 1-Meter-Spur umgerüstete Waldenburgerbahn (WB) liefern.