Ältester Film der Basler Fasnacht aufgetaucht: Filmwissenschaftler entdecken Aufnahmen von 1898

«99 boîtes sans titres», 99 Spulen ohne Titel. Die archivarische Bezeichnung alleine zeigt, dass sich lange niemand wirklich für die filmischen Schätze interessiert hat, die in der Cinémathèque française gelagert werden. Über Jahrzehnte müssen die Schachteln mit den vergilbten und teilweise stark beschädigten Filmspulen auf dem Estrich der Familienvilla in Cannes vor sich hingemodert haben, bevor Anfang der 1990er-Jahre ein Enkel des Geschäftsmanns und Filmpioniers François-Henri Lavanchy-Clarke (1848–1922) auf die Aufnahmen stiess und diese ins staatliche französische Filmarchiv brachte. Doch auch dort gerieten die Filme bald in Vergessenheit. Erst vor wenigen Jahren stiess eine Gruppe von Medienwissenschaftern der Universität Basel auf die filmhistorischen Schätze. Unter den rund 50 Filmen aus der Schweiz findet sich aus Basler Sicht eine kleine Sensation. Sechs der Filme, die aufgrund der damaligen Filmtechnik maximal 50 Sekunden dauern, zeigen den Montags-Cortège der Fasnacht 1898. Die insgesamt rund vier Minuten sind somit die ältesten Filmaufnahmen der Basler Fasnacht überhaupt. Gesehen haben diese bisher erst eine Handvoll Eingeweihter. Auch der Basler Filmemacher und Dozent Hansmartin Siegrist versuchte, seine Entdeckung bisher unter dem Deckel zu halten. Einerseits, weil immer wieder urheberrechtliche Fragen in Zusammenarbeit mit den französischen Filmarchiven auftauchen. Andererseits, weil Siegrist und seine Mitstreiter um David Bucheli die Filme zuerst in Ruhe untersuchen wollen, bevor sie damit an die Öffentlichkeit gehen. «Ich konnte anfangs fast nicht glauben, was wir gefunden hatten», sagt Siegrist. Ungewöhnliches Wetter half bei der Datierung der Aufnahmen Entdeckt hatten die Medienwissenschafter die Aufnahmen, als sie die Entstehung des ältesten bekannten Basler Films «Bâle – le pont sur le Rhin» rekonstruierten. Der Streifen ist Teil des Archivs der französischen Filmpioniere Gebrüder Lumière. Auch diesen Film hatte Lavanchy-Clarke, der von den Lumière-Brüdern konzessioniert war, realisiert. 50 Sekunden lang flanieren scheinbar zufällig Passanten über die Mittlere Brücke. Die detektivische Kleinarbeit des Teams um Siegrist wies nach, dass der Film in Wahrheit ein inszeniertes Schaulaufen des damaligen Who’s who rund um den Kleinbasler Seidenfärber Achilles Lotz war. Die Erkenntnisse aus den Forschungsarbeiten sind im über 400 Seiten dicken Buch «Auf der Brücke zur Moderne» festgehalten, das kürzlich im Christoph-Merian-Verlag erschienen ist. Die Arbeitstechniken, welche sich das Team angeeignet hatte, nutzen sie nun zur Erforschung der Fasnachtsfilme. So war anfangs unklar, in welchem Jahr die Filme gedreht wurden. Also wurden die wenigen Fasnachtswagen und Laternen, die in den Aufnahmen zu sehen sind, mit Bebilderungen aus dem Staatsarchiv abgeglichen. Dabei konnte das Team von der Universität Basel auf sogenannte Fasnachtsbögen zurückgreifen. Da Ende des 19. Jahrhunderts fotografische Reproduktionen teuer und nur schwarz-weiss waren, liessen viele Cliquen Skizzen und Zeichnungen ihrer Sujets, Kostüme, Laternen und Requisiten anfertigen. Mit diesen konnten die Aufnahmen auf das Jahr 1898 datiert und gleichzeitig mehrere Cliquen identifiziert werden. Bei der genaueren Analyse half Petrus. Am Montagmorgen, 28. Januar 1898, schneite und regnete es, am Nachmittag zeigte sich aber bald die Sonne. So konnten die Aufnahmen zeitlich besser eingeordnet werden.

Arnold-Böcklin-Sujets und Helvetik des Cortèges 1898 Auf den Aufnahmen sieht man den Cortège auf der alten Mittleren Brücke, bei der Schifflände und in der Eisengasse, durch die damals noch das Tram fuhr. Gedreht wurde vom Balkon des einstigen Cafés Spillmann und auf dem Dach des damals benachbarten alten Zollhauses – also lustigerweise fast aus der gleichen Perspektive, wie auch das Schweizer Fernsehen den Cortège jeweils filmt. Auf den Aufnahmen sind mehrere Sujets klar erkennbar. Besonders die Breo-Clique ist mehrfach abgebildet. Deren Laterne hatte die Form einer überdimensionalen Krone. Dahinter folgt eine militärische Feldküche, von der aus «Spatz» verteilt wurde. Das Sujet «Der Keenig vo Wange» spielte offensichtlich auf einen Skandal in der Kaserne Wangen an der Aare an. Ein weiteres Sujet, das viele Cliquen aufgriffen, waren die Misstöne zur Böcklinfeier von 1897. Anlässlich seines 70. Geburtstages wurden in der Kunsthalle die Werke des Basler Künstlers Arnold Böcklin gezeigt. Der Malerfürst blieb aber in seiner toskanischen Wahlheimat und liess sich durch seinen Sohn und einen Früchtekorb vertreten. Auf den Fasnachtsfilmen sind zwei Cliquen zu sehen, die das Sujet aufgreifen. Ein Wagen mit Säulenhain ist der italienischen Villa von Böcklin in arkadischer Landschaft nachempfunden. Ein weiterer thematisiert den Korb, welchen der Künstler den Baslern im doppelten Sinne des Wortes gegeben hatte. Zu sehen ist weiter ein Wagen, auf dem eine Statue in Anspielung auf den internationalen Malerstar den Schriftzug «Er ist unser» hochhält. Auch das 100-Jahre-Jubiläum der Helvetischen Republik wird thematisiert – eine Clique deutet mit einer Guillotine auf ihrem Wagen die französischen Gepflogenheiten an. Eine weitere Fasnachtsgruppe trägt eine Laterne in Form eines Globus vor sich her – hier ist nicht klar, worauf genau angespielt wurde.

