Ab heute gilt die Maskenpflicht im ÖV – aber wer kontrolliert das eigentlich?

Ab Montag sieht man im öffentlichen Verkehr nur noch die obere Gesichtshälfte der Fahrgäste. Alle Personen über zwölf Jahren müssen eine Maske tragen, so hat es der Bundesrat vergangene Woche entschieden. Bis vor Kurzem war die Bereitschaft der ÖV-Nutzer für die Gesichtsbedeckung allerdings gering, auch wenn die Verkehrsbetriebe schon länger dazu aufrufen. Noch Ende vergangene Woche – bereits nach der Ankündigung des Bundesrats – sah man im ÖV in der Region Basel nur vereinzelt Personen mit einem Mundschutz. Nun ist er Pflicht.

Eintrittskontrollen wird es keine geben

Stellt sich die Frage, was passiert, wenn man die Schutzmaske einmal vergessen hat. Wird man dann aus dem Tram geworfen? Oder wird gar eine Busse fällig? Und wer kontrolliert überhaupt, dass man die Maske trägt? Ein strenges Kontrollregime ist in den beiden Basel nicht zu erwarten. «Unsere Chauffeure können das nicht überprüfen, sie müssen sich voll und ganz auf die Fahrt konzentrieren», sagt Roman Stingelin, Geschäftsführer der Autobus AG Liestal. Falls jemand keine Maske trägt, wird er von den Billettkontrolleuren darauf aufmerksam gemacht: «Sie werfen aber niemanden aus dem Bus und verteilen auch keine Bussen», sagt Stingelin. Muss man mit Eintrittskontrollen rechnen? «Nein», winkt Stingelin ab, «das ist nicht umsetzbar und würde gerade in den Stosszeiten zu Verspätungen führen.»

Ähnlich wollen es die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) handhaben. Auch sie werden kein zusätzliches Personal einsetzen, um Kontrollen durchzuführen, sagt BVB-Sprecherin Sonja Körkel. Wenn jemand ohne Maske im Fahrzeug sei, würden ihn die Kontrolleure freundlich darauf hinweisen. «Weigert sich ein Fahrgast, eine Maske zu tragen, kann er aufgefordert werden, dass Fahrzeug bei der nächsten Haltestelle zu verlassen.» Um Bussen zu verteilen, fehle die rechtliche Grundlage. Das Personal habe andere Aufgaben, als sich um die Durchsetzung der Maskenpflicht zu kümmern, sagt Körkel: «Wir versuchen Eskalationen zu vermeiden.»