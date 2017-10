Frau Horvath, zwei Unfälle haben den Auftakt zur Herbstmesse überschattet. Wird darunter die diesjährige Ausgabe leiden?

Sabine Horvath: Das ist schwer zu beurteilen. An erster Stelle hoffen wir, dass es den verletzten Personen schnell wieder besser geht. Wir stellen ausserordentlich hohe Sicherheitsanforderungen an unsere Messeteilnehmer, und entsprechend ist die Betroffenheit sehr gross.

Alle Bahnen werden vor Inbetriebnahme vor Ort überprüft. Was genau kontrollieren die Experten?

Jede Bahn, die sich für eine Teilnahme an der Herbstmesse bewirbt, muss die notwendigen Sicherheitsbewilligungen vorlegen. Zusätzlich wird in Basel jede Bahn nach dem Aufbau nochmals durch den TÜV überprüft, bevor sie von uns die Freigabe für den Betrieb erhält.

Gibt es nun einen generellen Nachcheck?

Nach der Sicherheitsprüfung und Freigabe gibt es keine weiteren Kontrollen, aber die Sicherheitsanforderungen in der Schweiz und insbesondere an der Herbstmesse sind sehr hoch. Bei einem der beiden Unfälle sind technische Mängel bereits ausgeschlossen, bei der Achterbahn sind die Abklärungen noch in Gang.

Dürfen auch alkoholisierte Personen die Bahnen benutzen?

Bei jeder Bahn gibt es vom Betreiber Hinweise zur Benützung und Sicherheitsvorschriften, welche zu beachten und einzuhalten sind.