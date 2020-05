SUV ohne Starallüren

SUVs sind derzeit nicht nur bei den Käufern beliebt, sie sind auch bei den Herstellern gern gesehen. Denn die Geländewagen-Ableger sind gut fürs Image: Sie verkörpern Freiheit, Zeitgeist und Jugendlichkeit – zumindest in den Augen der Marketing-Strategen. Sie sind sozusagen die Stars im Modellprogramm. Und haben, wie es sich für echte Stars gehört, oftmals auch ihre Allüren: Hoher Anschaffungspreis, verschlechtertes Fahrverhalten aufgrund des erhöhten Schwerpunktes und oftmals nur wenig Vorteil, wenn man einen SUV brauchen könnte, da kompakte Crossover oftmals trotzdem nur mit Frontantrieb auf die Strasse rollen. Insofern darf man den Suzuki Vitara als erfreulich allürenfreien SUV bezeichnen – nicht nur, weil er ausschliesslich mit 4×4-Antrieb zu haben ist – und das schon ab vernünftigen 29190 Franken mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe.

Unter der Haube arbeitet immer ein 1,4-Liter-Turbobenziner. In Kombination mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe unterstützt ein 48-Volt-System über einen kleinen E-Motor vor allem beim Anfahren; so wird das Ansprechverhalten verbessert, was den Benziner munterer erscheinen lässt – und sparsamer macht. Mit 129 PS und 235 Nm Drehmoment will der Handschalter so gerüstet 6,4 l/100 km laut WLTP verbrauchen.

Zur Testfahrt tritt der Vitara mit 6-Gang-Automatik an (ab 32990 Franken). Hier entfällt die Mild-Hybrid-Unterstützung, dafür ist der Motor mit 140 PS und 220 Nm etwas spritziger abgestimmt. Laut WLTP soll der SUV in dieser Auslegung 7,6 l/100 km verbrauchen; im Test waren es schlussendlich 7,7 l/100 km. Das ist nicht sonderlich sparsam – doch immerhin schafft es der Kompakte, die Werksvorgabe auch im Alltag einzuhalten – sogar auf Winterreifen. Und: Er beweist sich als durchaus vielseitig talentiert.

Platz statt Protz

Während viele andere SUV viel Wert auf ein sportliches Erscheinungsbild mit flacher Dachlinie setzen, legt der Vitara eher Wert auf die versteckten Talente. Die Dachpartie ist zwar für etwas mehr optischen Pep farblich abgesetzt, von «sportlicher Linienführung» zu Lasten des Nutzwertes halten die Suzuki-Designer aber wenig.