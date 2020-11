Nischenplayer mit Charme

Die automobile Mittelklasse ist fest in deutscher Hand: BMW 3er (1163 Stück per Ende Juni 2020), Mercedes C-Klasse (1146 Stück), VW Passat (746 Stück) und Audi A4 (610 Stück) geben hier den Ton an.

Dagegen ist der Jaguar XE ein echtes Nischenprodukt; gerade einmal 36 Stück wurden in der ersten Jahreshälfte zugelassen. Der grosse Rückstand lässt sich vor allem dadurch erklären, dass es den Briten nur als Limousine zu kaufen gibt. Gerade in der Mittelklasse sind Kombis hierzulande sehr beliebt, was sich zum Beispiel an den Verkaufszahlen von Volvo S60 und V60 ablesen lässt, die ebenfalls in dieser Klasse um Käufer buhlen. Während die Limousine S60 im ersten Halbjahr nur 39-mal zugelassen wurde, waren es beim Kombi V60 deren 557. Für einen grossen Erfolg hierzulande fehlt es dem Jaguar XE sicherlich an einem Kombiheck – denn ansonsten kann der Brite fast alles bieten, was in dieser Klasse üblich und gefragt ist. Das zeigt sich schon bei der Auswahl der Antriebe. Hier beschränkt sich Jaguar auf Vierzylindermotoren, die mit automatischem Getriebe, Hinterrad- oder Allradantrieb zu haben sind.