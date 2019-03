Der Tesla Model3 zählt zu den meist beachteten Autos derzeit. Denn nach anfänglichen Produktionsschwierigkeiten scheint der US-Stromer nun durchzustarten - und kommt auch in Europa an. So gesehen kommt die Schwedische Antwort auf den Amerikaner gerade rechtzeitig. Volvo am Genfer Salon dieses Jahr nicht präsent, schickt dafür aber Polestar mit einem eigenen Stand. Die Tochtermarke steht für sportliche Modelle mit alternativem Antrieb. Den Anfang machte der Polestar1, ein Plug-in-Hybrid-Coupé mit 600 PS, das demnächst auf die Strasse rollen will.

Der nächste Schritt ist folglich der Polestar2, den die Schweden nun in Genf zeigen. Der Polestar2 setzt, im Gegensatz zum Erstlingswerk der Marke, auf rein elektrischen Antrieb. Der soll 408 PS und 660 Nm Drehmoment mobilisieren, wodurch der Allradler in weniger als fünf Sekunden auf 100 km/h sprintet.