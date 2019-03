Der Stromer leistet 136 PS, wodurch er in 8,1 Sekunden auf 100 km/h sprintet - für flottes Vorankommen in der Stadt allemal genug. Das wichtigste Argument für oder gegen ein E-Auto bleibt allerdings weiterhin die Reichweite. Hier scheint der e-208 aber gut gerüstet zu sein. Peugeot verbaut eine Batterie mit 50 Kilowattstunden Kapazität. Das soll, laut realitätsnaher WLTP-Messung, für 340 Kilometer elektrische Fahrt reichen. Dank flüssigkeitsgekühltem Akku sind auch Schnellladungen problemlos möglich; in 30 Minuten erreicht man an einer 100 kW-Säule wieder 80%, wodurch man mit dem Stadtfloh auch grössere Ausflüge meistern könnte. Die Batterie ist im Boden der neuen Architektur, auf der übrigens auch der neue Opel Corsa aufbauen wird, untergebracht,