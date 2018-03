Der siebensitzige Sorento gilt als SUV-Flaggschiff von Kia. Der neue Sorento wurd anlässlich der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2017 in Frankfurt erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und ist nun bei den Händlern in der Schweiz eingetroffen.

Die Designer des koreanischen Autobauers haben mehrere Änderungen am Aussendesign des Sorentovorgenommen. So wurden die vorderen und hinteren Stossfänger überarbeitet und erstmals LED-Scheinwerfer/-Rückleuchten verbaut. Der «Tigernasengrill» wird mittels einer dunklen Metallic-Lackierung perfekt in Szene gesetzt, wodurch die Front des Modells noch ausgefeilter und zweckmässiger wirkt. Der neue Kia Sorento ist fortan auch in den Farben New Rich Espresso und Gravity Blue erhältlich. Auch das Design der in den Grössen 17, 18 und 19 Zoll erhältlichen Leichtmetallfelgen wurde verbessert.