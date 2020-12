Mobilität zum Schnäppchenpreis

So gibt es im Sandero nun auf Wunsch ein Navigationssystem mit Smartphone-Integration, schlüssellosen Zugang oder eine Einparkhilfe vorne und hinten samt Rückfahrkamera. Zudem ist im Sandero erstmals ein stufenloses CVT-Automatikgetriebe erhältlich; es ersetzt das automatisierte Schaltgetriebe, das bislang in der Aufpreisliste stand. Eine deutlich bessere Alternative für alle jene, die nicht selbst schalten möchten, weil die CVT-Lösung im Alltagsbetrieb nicht mit deutlichen Rucklern beim Schalten nervt. Dass der Motor bei Vollgas etwas unnatürlich aufheult, lässt sich bei diesem Auto problemlos verschmerzen.

Diesen Erfolg will Dacia mit dem neuen Sandero fortsetzen, und dafür wird weiter am Preis-Leistungs-Verhältnis gefeilt. Obwohl der Preis nur leicht nach oben ging, bietet die dritte Generation des Kompaktwagens nun nochmals deutlich mehr Auto fürs Geld. Das beginnt schon bei den Abmessungen. Der Wagen wuchs in Länge und Breite um zwei Zentimeter. Das sorgt für acht Liter mehr Kofferraumvolumen, vor allem aber für spürbar mehr Platz auf den Rücksitzen. Der Innenraum hat aber nicht nur an Platz gewonnen, sondern auch an Ausstattung.

Selbst mit dem empfehlenswerten stärkeren Motor mit 91 PS und voller Ausstattung inklusive Automatik und der «Stepway»-Ausführung mit höher gelegter Karosserie, Schutzbeplankung rundum und praktischer Dachreling, die sich zum Gepäckträger umbauen lässt, kostet der Sandero kaum über 17000 Franken. So ausgestattet hat er viele Argumente zu bieten, um auch Kunden von höherpreisigen Kompaktwagen ins Grübeln zu bringen.

Fahrspass für Puristen

Doch auch schon die Basis vermag zu überzeugen. Auf die erste Testfahrt machen wir uns in einem Sandero mit munterem Dreizylinder-Motor mit 91 PS, 6-Gang-Handschaltung und der Ausstattungslinie «Essential» (ab 11 690 Franken). Ein Dacia, wie ihn sich die Fans der Marke wünschen – ja, auch in der Schweiz gibt es einen Dacia-Club, denn die preisgünstigen Autos aus Rumänien sind für viele schon fast ein Kultobjekt. Ein Grund dafür begegnet dem Fahrer auch im neuen Sandero sofort: ein Minimalismus, der gute Laune bereitet.

Die Spiegel werden hier noch mechanisch mit einem kleinen Hebel verstellt. Anstelle eines grossen Hochglanz-Touchscreens gibt es auf dem Armaturenbrett eine Handyhalterung. Über die Lenkradtasten und ein kleines LCD-Display in der Tachoeinheit wird das Smartphone per Bluetooth mit den Lautsprechern verbunden, als Navi und Multimedia-Bildschirm dient nun das Handy, was man eh dabei hat. Warum also noch für einen zweiten Bildschirm bezahlen?

So findet man im Cockpit alles was man braucht – die Klimaanlage kostet allerdings 600 Franken Aufpreis. In den höheren Ausstattungsstufen ist auch ein Totwinkelassistent verfügbar, ESP, LED-Licht, Notbremsassistent und Front- sowie Seitenairbags sind immer dabei.

Auf der Strasse sorgt der Sandero dank weichem Fahrwerk mit guter Federung, leichtgängiger Lenkung und präziser Schaltung für gute Laune. Ein Sportwagen kann und will er auch gar nicht erst sein, dank nur knapp 1,2 Tonnen Leergewicht wirkt der Motor aber stets kräftig genug.

Mehr Auto braucht man im Alltag eigentlich nicht – und das für weniger Geld, als andernorts eine Bremsanlage kostet!