Mehr als nur ein neuer Look

Der Hyundai Tucson ist der Bestseller des südkoreanischen Autobauers, der nun buchstäblich in neuer Frische strahlt. Seit der Markteinführung im Jahr 2004 wurde der Tucson mehr als sieben Million Mal verkauft, davon in Europa 1,4 Millionen Mal. Die erste Generation des SUV war ein wichtiger Eckpfeiler für die Entwicklung des Autoherstellers.

Die vierte Generation ist nun nicht nur ein Facelift, sondern eine komplette Neuentwicklung. Augenscheinlich wird das mit dem neuen Front-Look, bei dem verborgene Lichter, «hidden lights», dem Tucson Tag und Nacht ein unverwechselbar leuchtendes Gesicht geben. Für die Herstellung der grossflächigen Leuchten verwendet Hyundai eine moderne Halbspiegel-Lichttechnik.

Das Erscheinungsbild der Front hat sich verändert, der viel verkaufte Mittelklasse-SUV bleibt dem erfolgreichen Konzept treu, was Grösse und Erscheinung betrifft. Der Tucson steht zwar auf einer neuen Plattform, legt aber in der Länge und Breite nur um zwei Zentimeter zu. Auch der Radstand ist beinahe gleich lang wie beim Vorgänger, trotzdem bietet der SUV bei einer Länge von 4,50 Metern und 2,68 Metern Breite innen mehr Platz, das heisst etwas mehr Beinfreiheit hinten und je nach Konfiguration etwa 100 Liter mehr Kofferraum.

Immer mehr Strom

Die wichtigsten Neuerungen sind aber an anderen Orten zu finden. Hyundai – sowieso ein innovativer Vorreiter bei alternativen Antrieben wie zum Beispiel dem Wasserstoff – elektrisiert seine Flotte laufend. Michael Cole, CEO von Hyundai Europe, sagt anlässlich der Präsentation des neuen Tucson: «Hyundai bietet heute die breiteste Palette an elektrifizierten Antrieben auf dem Markt an – von Mildhybrid über Hybrid und Plug-in-Hybrid bis zu den Batterie- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen.» Deshalb fliesse die Entwicklung zur Elektrifizierung nun auch in den Hyundai-Bestseller Tucson ein.