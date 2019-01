Die Consumer Electronics Show CES, die diese Woche in Las Vegas stattfand, ist die Messe für elektronische Spielereien und Zukunftsideen. Eine Welt, die auch immer mehr im Auto, vielmehr in die Mobilität, Einzug hält. Denn die Mobilität von morgen soll digital, intelligent und vernetzt werden. Kein Wunder also, dass immer mehr Autohersteller die CES als Bühne nutzen, um ihre Ideen zur mobilen Zukunft zu präsentieren. Es handelt sich um Konzepte für die nahe Zukunft – oder um weit hergeholte Gedankenspiele, wie beispielsweise bei Hyundai.

Die Koreaner zeigten in Las Vegas ein Konzept, um auch die entlegensten Orte erreichen zu können. So sollen die elektrisch betriebenen Roboter-Autos nicht einfach auf Rädern fahren, sondern auf vier Beinen regelrecht gehen – und so beispielsweise Verletzte an schwer zugänglichen Stellen bergen können. Damit will Hyundai nicht nur seine Fähigkeiten in Sachen Batterietechnik zur Schau stellen, sondern auch die hauseigenen Kompetenzen im Roboterbau, die für eine Zukunft mit autonomen Fahrzeugen unabdingbar sein werden.

Weiter zeigte Hyundai individualisierbare digitale Cockpits, die es dem Fahrer erlauben, das Auto den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Zudem soll es Hyundai-Kunden in Zukunft auch möglich sein, Hard- und Software des E-Autos auszuwählen und im Laufe der Zeit aufzurüsten. Zudem will der Hersteller bis 2021 zehn Millionen Fahrzeuge miteinander vernetzen. Die Daten könnten auch Drittanbietern zugänglich gemacht werden, was beispielsweise für Car-Sharing-Anbieter spannend sein dürfte.



Persönlicher Assistent

Die Vernetzung der Fahrzeuge war auch bei BMW ein zentraler Punkt an der CES in Las Vegas. Schon heute kann der BMW Intelligent Personal Assistant in den neuesten Modellen als eine Art digitaler Beifahrer fungieren. Er funktioniert per Sprachbefehl: «Hey BMW», kann aber auch umgetauft werden, sodass er auf einen anderen Namen hört. Der digitale Assistent kann beispielsweise Fahrzeugfunktionen erklären oder aktivieren. Weiter kann er bei der Parkplatz- oder Tankstellensuche behilflich sein.

Der digitale Assistent soll laufend weiterentwickelt werden – was Kunden auch per Software-Update zugutekommen wird. So soll der BMW-Assistent lernen, den Fahrer durch den Tag zu führen, häufig genutzte Navi-Ziele oder Einstellungen automatisch übernehmen, oder Kalender und To-do-Listen führen können. Zudem boten die Bayern in Las Vegas digitale Testfahrten in der Studie «Vision i-Next» und zeigten ein selbstfahrendes Motorrad.