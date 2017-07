Eine Schlagzeile aus Frankreich sorgt derzeit für Unruhe in der Autowelt: Ab 2040 soll in unserem Nachbarland kein Auto mit Benzin- oder Dieselmotor mehr verkauft werden. Dies ist zwar noch keine beschlossene Tatsache, ist aber Teil des Klimaplans von Umweltminister Nicolas Hulot - und damit weit mehr, als nur eine vage Idee. Zudem ist das Ende des Verbrennungsmotor nicht nur in Frankreich ein Gesprächsthema: Indien plant, schon ab 2030 nur noch Elektroautos neu zuzulassen. Norwegen hat sich vorgenommen, dass ab 2025 alle neuen Fahrzeuge ohne fossile Brennstoffe auskommen sollen.

Volvo bringt dieses Thema nun von der Politik auch in die Autoindustrie - wenn auch nicht ganz so drastisch. Ab 2019 wollen die Schweden keine Autos ohne Elektromotor mehr lancieren. Das heisst freilich nicht, dass sich Volvo ganz vom Verbrennungsmotor verabschiedet. Doch will der Hersteller über die ganze Modellpalette nur noch elektrifizierte Fahrzeuge anbieten. Die kleinste Form davon wird ein Mild-Hybrid mit einem 48-Volt-Bordnetz sein. Der kleine E-Motor unterstützt den Hauptantrieb, einen Benziner oder Diesel. Energie bekommt die E-Maschine aus einer kleinen Batterie, die während der Fahrt, hauptsächlich durch Bremsenergie-Rückgewinnung geladen wird.

Die nächste Stufe stellt der bei Volvo bereits bekannte Plug-in-Hybrid dar. Er verfügt über eine stärkere E-Maschine und eine grössere Batterie, die auch an der Steckdose oder Ladestation geladen werden kann. So sind rund 50 Kilometer rein elektrische Fahrt möglich. Für lange Fahrten ist unter der Haube nach wie vor ein Benzin- oder Dieselmotor verbaut.

Schliesslich wollen die Schweden auch rein elektrisch angetriebene Autos lancieren. Fünf Elektroautos – drei Volvo Modelle sowie zwei Hochleistungs-Elektrofahrzeuge der Volvo Performance-Marke Polestar – werden zwischen 2019 und 2021 eingeführt.