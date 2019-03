An diesem Tag ahnte wohl niemand bei VW, dass der Nachfolger des legendären Käfer bis heute mehr als 35 Millionen Mal in aller Welt gekauft werden würde - und damit sogar den Käfer, der insgesamt rund 21,5 Millionen mal verkauft wurde, vom Thron stossen wird.

Seit dem Produktionsstart vor 45 Jahren wurde rein rechnerisch an jedem Tag alle 41 Sekunden ohne Unterbrechung irgendwo auf der Welt ein neuer Golf bestellt – im Durchschnitt rund 780.000 Fahrzeuge pro Jahr. Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer von Volkswagen: „Der Golf ist das Herz unserer Marke. Er steht wie kein anderes Auto für Fortschritt und Technologie. Im Golf wurde zum Beispiel Sicherheitstechnik zum ersten Mal für Millionen Menschen erschwinglich. So hat er ganze Generationen geprägt.“ Weiter betont Brandstätter: „Seit sieben Generationen trägt der Golf darüber hinaus dazu bei, dass sich Volkswagen als Marke und Konzern zu einem der global wichtigsten Automobilhersteller entwickeln konnte.“

Der Golf I von 1974

Aufbau:

Zwei- und Viertürer mit Heckklappe

Innenraum:

Fünfsitzer, 300 Liter Kofferraum, Rückbank klappbar

Motoren:

1,1 Liter-Vierzylinder-Benziner, 37 kW / 50 PS

1,5 Liter-Vierzylinder-Benziner, 51 kW / 70 PS

Antrieb:

Vorderradantrieb, Viergang-Schaltgetriebe,

optional Dreigang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit:

140 km/h (50 PS, Schaltgetriebe)

160 km/h (70 PS, Schaltgetriebe)