Kleines Auto, grosser Spass

Mit dem neuen GR Yaris schlägt Toyota also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Der sportlichste Yaris transportiert die Rallye-Erfolge der Marke – 2019 holte der estnische Rallyefahrer Ott Tänak den WM-Titel auf einem Toyota, die aktuelle Saison führt Elfyn Evans an, ebenfalls auf einem Toyota – glaubhaft in die Showrooms. Ausserdem bietet das neue Homologationsmodell bessere Grundvoraussetzungen für die Renningenieure als ein normaler Yaris. Das sieht man schon auf den ersten Blick: Während die zivileren Yaris-Versionen ausschliesslich als Fünftürer erhältlich sind, kommt das Sportmodell als Dreitürer – und mit deutlich abgeflachter Dachlinie. Am Heck ist das Dach ganze neun Zentimeter tiefer gesetzt als beim Standard-Kleinwagen, wodurch die Renningenieure beim Wettbewerbsauto einen besser funktionierenden Spoiler montieren können. Zudem wurde der «GR» um 6 Zentimeter verbreitert und 5,5 Zentimeter verlängert.

«Race on sunday, sell on monday», so eine gängige Weisheit in der Autobranche. Demnach kurbeln Erfolge im Motorsport das Geschäft an – nebst der technischen Entwicklung, die der Motorsport vorantreibt, eines der wichtigsten Argumente für das Engagement einer Marke im Rennsport.

Traktion auf jedem Untergrund

Der Allradantrieb läutete Mitte der 1980er-Jahre eine neue Ära im Rallye-Sport ein: Die Autos mit 4×4 fuhren fast von Beginn weg aufs Podest, weil sie ihre Motorleistung deutlich besser auf den Untergrund brachten – ganz egal, ob dieser aus Asphalt, Schotter oder Schnee besteht. Inzwischen ist der Allradantrieb aus dem Rallye-Sport fast nicht mehr wegzudenken und ist auch bei fast allen leistungsstarken Strassenautos eine Selbstverständlichkeit. Toyota hat für den GR Yaris ein komplett neues Allradsystem entwickelt, das die Kräfte variabel auf die beiden Achsen verteilen kann. Über einen Drehschalter im Cockpit kann der Fahrer die Kraftverteilung einstellen.

Im Normalmodus geht die Leistung zu 60% an die Vorderachse, um im Alltag möglichst sicher unterwegs zu sein. In der «Sport»-Einstellung geht die Kraft zu 70% an die Hinterachse, was den Kleinen bemerkenswert agil und fahraktiv macht. Die «Track»-Einstellung verteilt die Motorleistung gleichmässig auf beide Achsen – ideal für Bestzeiten auf der Rund- oder Rallye-Strecke.

Gegen Aufpreis von 4900 Franken kommt mit dem «Circuit Pack» unter anderem je ein selbstsperrendes Differenzial an der Vorder- und Hinterachse hinzu. Diese Option lohnt sich für all jene, die den GR Yaris voll auskosten möchten. Die Differenziale verhindern einen zu grossen Drehzahlunterschied zwischen dem linken und rechten Rad einer Achse; so kann das kurveninnere Rad nicht durchdrehen. Stattdessen wird die Leistung genutzt, um das Auto noch besser um die Kurve zu drücken. So gerüstet, gehört der kleine Toyota zu den ganz grossen, wenn es um Fahrspass auf kurvigen Strecken geht.

Er fühlt sich einzigartig kompakt an, fährt sich ungemein präzise und spielerisch und gibt sich jederzeit gut beherrschbar – selbst wenn auf abgesperrter Strecke die elektronischen Fahrhilfen ganz deaktiviert werden.

Für passenden Vortrieb sorgt ein ebenfalls neu entwickelter Motor. Der 1,6-Liter-Turbo ist der stärkste Dreizylinder in einem Serienauto und kann in unveränderter Form in der WRC2, der zweithöchsten Rallye-Kategorie, eingesetzt werden. Sein maximales Drehmoment von 360 Nm liegt zwar erst bei 3000 Umdrehungen, doch baut der Motor auch schon davor kontinuierlich Druck auf – und wirkt dadurch im nur 1280 kg leichten Kleinwagen enorm kräftig.

Abgerundet wird das sportliche Gesamtpaket durch eine knackige 6-Gang-Handschaltung mit kurzen Schaltwegen und dazu passender, überarbeiteter Pedalerie, die auch das sportliche Zurückschalten mit Zwischengas möglich macht – sofern der Fahrer dies nicht per Knopfdruck der Elektronik überlassen will.