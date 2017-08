An Beliebtheit sind kompakte SUVs derzeit kaum zu überbieten. Keine Fahrzeugklasse erfährt derzeit mehr Zuwachs. Sowohl was die Verkaufszahlen angeht als auch in Sachen Neulancierungen. Immer mehr Hersteller wollen sich ein Stück vom Kuchen sichern und bringen ein kompaktes Modell mit Geländeambitionen auf den Markt. Die Geländewagen-Gene beschränken sich dabei aber meist auf die Optik, denn schliesslich fährt kaum jemand mit seinem schmucken Kompakt-SUV abseits befestigter Strassen.

Das macht die Aufgabe für den Amerikanischen Geländewagenspezialisten Jeep nicht leichter. Immer mehr Konkurrenz – und die klassischen Stärken abseits der Strasse scheinen immer weniger gefragt zu sein. Es scheint also schon fast wie ein Zugeständnis, dass Jeep den neuen Compass auch mit Frontantrieb anbietet. Doch: Ein grosses Kaufargument für ein SUV ist schliesslich auch das Gefühl, dass man könnte, wenn man denn wollte. Insofern dürfte der neue Compass wohl vor allem in der Schweiz grösstenteils mit Allradantrieb verkauft werden, zumal das System im normalen Strassenverkehr automatisch auf Frontantrieb wechselt und den Hinterachsantrieb abkoppelt, um Sprit zu sparen.

Für die dritte Generation des Compass, der sich zwischen dem kleinen Renegade und dem Cherokee ansiedelt, haben sich die Ingenieure aber sichtlich bemüht, weiterhin gute Geländeeigenschaften zu ermöglichen. Ein Punkt, in dem sich der Jeep von Konkurrenten wie VW Tiguan oder Ford Kuga abheben will.

Besonders in der «Trailhawk»-Version mit vergrösserter Bodenfreiheit, verbessertem Böschungs- und Rampenwinkel und Reduktionsgetriebe wird der Compass so dem legendären Ruf eines Jeeps vollends gerecht.

Doch was wirklich zählt, ist, wie sich der Neue auf der Strasse schlägt.

Drehmoment punktet

Für den Alltag zeigt sich der Compass im Innenraum bestens gerüstet. Vorne wie hinten bietet er genügend Platz, der Kofferraum fasst fast 500 Liter. Das Cockpit zeigt sich aufgeräumt, die Bedienung des Touchscreen-Navis grösstenteils simpel. Positiv fällt auf, dass das Cockpit vielerorts aus geschäumtem Kunststoff anstelle von billig wirkendem Hartplastik verkleidet wurde; das wirkt angenehmer und hochwertiger. Eher für die angenehme Gangart ist auch das Fahrwerk ausgelegt. Flott gefahrene Kurven quittiert der Compass mit spürbarer Seitenneigung. Dafür ist der Federungskomfort durchweg gut gelungen.