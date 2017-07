Schluss mit lustig? Mit seinem herrlichen V8-Motor war der RS5 von Audi bisher ein echter Charakter-Darsteller mit markigem Klang. Seine Leistung von 450 PS gab er nur gänzlich preis, wenn man ihn forderte und das Drehzahlband komplett ausnutzte. Ein klassischer Sportwagenmotor eben.

Für die neue Generation geht Audi nun neue Wege: Statt acht Zylinder gibt es nur noch deren sechs. Hinzu kommen zwei Turbolader. So holt der Neue aus 2,9 Litern Hubraum ebenfalls 450 PS. Das ist nicht die einzige grosse Veränderung mit der neuen Modellgeneration. Der RS5 ist nicht mehr der, der er einmal war, was angesichts des Umfeldes auch Sinn macht. Denn mit dem M4 bietet BMW bereits einen hartgesottenen, präzisen Sportler an. Der Mercedes-AMG C63 strotzt vor Kraft aus seinem V8 und teilt dies auch akustisch gerne mit.

Audi wollte mit dem neuen RS5 weder dem einen noch dem anderen Konkurrenten nacheifern, sondern versucht, eine eigene Nische zu kreieren. Ein sportlicher Gran Turismo will er sein, ein Auto, um auch lange Strecken bequem zurückzulegen – mit einer schönen Prise sportlichem Fahrspass.

Das will das Coupé auf den ersten Testfahrten von Toulouse nach Canillo in Andorra beweisen.