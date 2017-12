Die Zukunft beginnt in der Oberklasse. Vieles, was heute in Kleinwagen selbstverständlich ist, Airbag, automatisches Fernlicht oder Tempomat, wurde zuerst in grossen Oberklasse-Limousinen angeboten. Wer also einen Ausblick auf die automobile Zukunft wagen will, sollte sich in diesem Segment umschauen.

Mit dem Panamera Turbo S e-Hybrid setzt Porsche erstmals das Topmodell einer Baureihe unter Strom. Der Benziner leistet, wie im Panamera Turbo, 550 PS aus vier Litern Hubraum und acht Zylindern. Zusätzliche 130 PS steuert ein E-Motor bei. Das macht die Limousine bis zu 310 km/h schnell – bei einem Normverbrauch von lediglich 2,9 l/100 km.

Auch bei der sportlichsten Ausführung der Limousine setzt der kalifornische Hersteller auf rein elektrischen Antrieb. Das Model S P100D kombiniert die derzeit grösste Batterie mit 100 kWh Kapazität mit einem Allradantrieb aus zwei E-Motoren. An der Hinterachse kommt ein besonders leistungsstarker Motor zum Einsatz, sodass der Stromer auf satte 611 PS kommt. Noch entscheidender: 967 Nm Drehmoment stehen jederzeit und ansatzlos zur Verfügung. Der Sprint auf 100 km/h soll in 2,7 Sekunden gelingen. Damit spielt die fünf- oder auf Wunsch gar siebensitzige Limousine in einer Liga mit reinrassigen Supersportlern und kann diese auf den ersten Metern gar abhängen. Allerdings braucht es für solche Höchstleistungen etwas Vorbereitung: Über den grossen Touchscreen wählt man den «Von Sinnen»-Modus an. Dieser heizt die Batterie auf optimale Betriebstemperatur vor, was bei kalter Witterung auch fast eine Stunde dauern kann. Zudem sollte genügend Strom im Speicher sein, damit dieser auch die volle Leistung abgeben kann.