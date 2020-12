Erfolg hat viele Gesichter

Autokauf ist Geschmackssache. Es gibt natürlich viele rationale Gründe, die für die Wahl des passenden Modells von Bedeutung sind, schlussendlich aber entscheidet meist das Herz. Deswegen ist die sportliche «RS»-Version ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Skoda Octavia in der Schweiz. Rund jeder dritte hierzulande verkaufte Octavia trägt das sportliche Kürzel am Kühlergrill. Es ist also nur logisch, dass Skoda bereits kurz nach der Lancierung der neuen Octavia-Generation den «RS» nachreicht.

Erstmals ist der sportliche Tscheche nun in drei Motorvarianten zu haben: Wie bisher als Benziner mit Frontantrieb oder als Diesel mit Allradantrieb und neu auch als Plug-in-Hybrid mit Frontantrieb mit 245 PS.

Rund zwei Drittel aller Octavia RS wurden bis anhin als Diesel verkauft, was vor allem am Allradantrieb liegen dürfte. Auch in der neuen Generation ist der Antrieb im Diesel-RS identisch zum stärksten Selbstzünder im Standard-Octavia; der «RS» hebt sich lediglich durch angepasste Optik innen und aussen sowie ein sportlicher abgestimmtes Fahrwerk ab.

Wer die volle Portion Sportlichkeit im Familienkombi will, muss nach wie vor zum Benziner greifen. Der kombiniert den Antriebsstrang aus dem aktuellen VW Golf GTI mit der praktischen Kombi-Karosserie und bis zu 1700 Litern Ladevolumen.

Sportlich unterwegs

Mit 245 PS, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und mechanischer Differenzialsperre an der angetriebenen Vorderachse ist der neue Octavia RS bestens ausgerüstet, um sportlichen Fahrspass zu bieten. Der Sprint auf 100 km/h gelingt in 6,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt. Die Karosserie ist im Vergleich zum Standard-Octavia um 15 Millimeter tiefer gelegt; zudem ist auf Wunsch ein Fahrwerk mit verstellbaren Dämpfern lieferbar.

Natürlich fühlt sich der Octavia RS nicht so flink und handlich an, wie der rund 40 Zentimeter kürzere VW Golf GTI. Doch ist der geräumige Familienkombi weit davon entfernt, ein Langweiler zu sein.