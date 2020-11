Auf klein folgt gross

Heutzutage ist ein E-Auto kein Nischenprodukt mehr – und darf es auch gar nicht sein; die Hersteller brauchen gute Stückzahlen, um die strikten Flottenverbrauchsvorschriften zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund erstaunt es kaum, dass auch der neueste elektrische BMW im SUV-Gewand daherkommt. Dieses Segment ist derzeit schlichtweg am erfolgversprechendsten. Der iX orientiert sich in seinen Abmessungen ungefähr am BMW X5 und bedient entsprechend das obere Preis- und Grössensegment.

Dementsprechend fallen auch die bisher bekannten technischen Daten aus: Zwei E-Motoren, die ohne den Einsatz von seltenen Erden auskommen, leisten total 500 PS. Die Reichweiten-Angabe ist allerdings noch vage; den Verbrauch beziffert BMW mit «weniger als 21 kWh/100km, die Batteriekapazität mit «mehr als 100 kWh»; das deckt sich noch nicht ganz mit der angepeilten Reichweite von mindestens 600 Kilometern laut WLTP-Messung. Trotzdem scheint der iX verhältnismässig sparsam zu werden – was nicht zuletzt am für ein SUV geringen Luftwiderstand liegen könnte. Geladen wird an einer Schnellladesäule mit maximal 200 kW, wodurch der Akku in bestenfalls 40 Minuten wieder zu 80% voll ist. Im Innenraum bietet der iX ein komplett neues Bediensystem mit grossem Touchscreen-Display im Breitbildformat. Die Preise sind allerdings noch unbekannt.