Zurück in der Zeit: Donald Trumps Sanktionen werfen Kuba zurück in die 90er-Jahre

Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer und Trainer waren Kubas wertvollster Export in den vergangenen Jahren. Sie brachten Devisen oder wurden mit Öl- und Nahrungsmittellieferungen verrechnet. Aber in einem für Kuba mittlerweile in vielen Staaten Lateinamerikas feindlichen Umfeld versiegt diese Quelle allmählich. Vergangenes Jahr kamen 9000 entsandte Ärzte und Pflegepersonal der «Medizinbrigaden» auf die Insel zurück.

«Spezialperiode» nach dem Ende der Sowjetunion

Im Kuba des Jahres 2020 fehlt es wieder an fast allem, mehr denn je an harter, konvertibler Währung, an Nahrungsmitteln, aber auch an Infrastruktur und Treibstoff für die Produktionsmittel. Es ist ein Teufelskreis. Weil es kein Geld gibt, kann kein Benzin oder Öl bezahlt werden. Daher kann auch nicht genügend im Land produziert werden, weshalb es wieder mehr Devisen braucht, um im Ausland Nahrungsmittel einzukaufen.

Und so nähert sich Kuba einer Zeit an, die man in der Führungsspitze der kommunistischen Partei längst überwunden glaubte. Die «Spezialperiode», die Fidel Castro nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausrief, als Kuba zeitweise vor dem wirtschaftlichen Untergang stand und nur mit harten Sparmassnahmen und homöopathischen Dosen von Kapitalismus auf Kurs blieb.