Was bedeutet der Wahlsieg für das Verhältnis Erdogans zum Westen?

Ich würde mir wünschen, dass sich die westlichen Staats- und Regierungschefs in einem klareren, unmissverständlicheren Ton gegenüber Erdogan äussern, dass sich Europa klarer positioniert etwa in der Kurdenfrage. Aber ich fürchte, dass sich Europa mit Kritik weiter zurückhält.

Wieso?

Aufgrund des sogenannten Flüchtlingsdeals mit der Türkei, weil das Land Nato-Mitglied ist und weil die wirtschaftlichen Interessen der europäischen Staaten überwiegen.

Die türkische Lira ist in letzter Zeit regelrecht abgestürzt, die Wirtschaft stottert seit Monaten: Vom einstigen volkswirtschaftlichen Genie Erdogans ist nicht mehr viel übriggeblieben.

Man hörte es in den letzten Tagen ein paar Mal: das Einzige, was die AKP jetzt noch stürzen könnte, ist die Wirtschaft. Die Preise für Grundnahrungsmittel, Kartoffeln und Zwiebeln sind extrem gestiegen, auch der Benzinpreis ist in die Höhe geschossen, das spürt die Bevölkerung. Wir hofften, dass sich die wirtschaftliche Baisse in den Wahlen widerspiegelte, aber es hat die Leute offenbar eher dazu bewogen, beim Bisherigen und Bewährten zu bleiben. Man traute Erdogan nun einmal mehr Stabilität zu als den Herausforderern.

Erdogans Arm reicht weit über die türkischen Grenzen. In der Schweiz erhielten Wahlberechtigte Propaganda-Post von Erdogan, die AKP kündigte an, Schulen in der Schweiz gründen zu wollen und in Deutschland ist Erdogans Partei einer der grössten Financier von Moscheen. Werden diese Einflussnahmeversuche jetzt nach den Wahlen ab- oder sogar noch zunehmen?

Ich glaube nicht, dass das abnehmen wird. Die Verfolgung von Gülen-Anhängern und politisch Andersdenkenden im Ausland, die Förderung nationalistischer und konservativ-islamischer Ideologien – das dürfte sogar noch stärker werden. Die Wahlkampfveranstaltungen werden natürlich nicht mehr stattfinden.