Zum ersten Mal verlaufen wir uns trotz GPS gehörig. Aber irgendwo trifft man immer auf einen Einheimischen, der einen freundlich mit vielen Worten, die wir nicht verstehen, auf den richtigen Pfad zschickt. Überhaupt: Wir begegnen auf der Reise ausnahmslos höchst hilfsbereiten Menschen. Die Gastfreundschaft des Albaners ist legendär. Sie gründet, wie die Blutrache, im berüchtigten Ehrenkodex Kanun.

Beim Abstieg ins Shala-Tal sind wir froh, um die Wanderstöcke; 1100 Höhenmeter sind zu bewältigen. Für diese Reise sollte man eine gewisse Kondition mitbringen, wir wandern bis zu sieben Stunden täglich. Dafür kommen wir an malerische Orte wie das Dörfchen Theth, die mangels tauglicher Verkehrsanbindung von der Zeit so unberührt sind, dass man sich vorkommt wie in einem riesigen Freilichtmuseum.

Schattenseiten des Tourismus

Man muss allerdings sagen: Der Tourismus nimmt Fahrt auf, und das manifestiert sich in Form halb fertiger Gästehäuser an allen Ecken. Ganz Bünzlischweizer, wünschen wir uns eine strenge Bauordnung herbei, um die Schönheit dieses Tals zu bewahren. Man gönnt es zwar der Familie, in deren Besitz die letzte erhaltene Kulla (ein Blutracheturm) des Shala-Tales ist, dass sie mit Touristen Geld verdienen kann.

Aber den Bretterverschlag direkt neben dem Turm, der eine Art Besenbeiz beherbergt, hätte man wirklich an einem anderen Ort aufstellen können. Im Shala-Tal bleiben uns zwei Wandertage, dann bringt uns der Mini-Bus über eine höchst abenteuerliche Pass-Strasse zurück nach Shkodra. Der albanische Beifahrer trinkt sich mit Raki Mut an und bekreuzigt sich in jeder Kurve. Vielleicht dankt er aber auch einfach Gott für sein wunderbares Land.