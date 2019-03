Zunächst hatte sich am Donnerstagabend ein Shebab-Kämpfer mit einer Autobombe vor einem grossen Hotel in der Hauptstadt Mogadischu in die Luft gesprengt. Anschliessend verschanzte sich ein Kommando islamistischer Kämpfer in einem an das "Maka Al-Mukarama"-Hotel angrenzenden Restaurant und lieferte sich stundenlange Schusswechsel mit den Sicherheitskräften.

Die Kämpfe dauerten am Freitagnachmittag an. Noch immer hallten Schüsse und Explosionen durch die Stadt, berichtete ein dpa-Reporter. Zunächst war unklar, um wie viele Angreifer es sich handelte und ob alle Angreifer letztendlich getötet wurden. Die Shebab-Miliz bekannte sich zu dem Angriff und erklärte, er habe sich gegen Regierungsvertreter gerichtet, die in dem Hotel untergebracht seien.

Grosse Zerstörung

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen nach dem Autobombenanschlag. Durch die Wucht der Explosion wurden Autos durch die Luft geschleudert und brannten anschliessend aus. "Die ganze Gegend stand in Flammen", beschrieb ein Zeuge den Angriff.

Es soll sich um eine in einem Lastwagen deponierte Bombe gehandelt haben. Etliche Sicherheitskräfte wurden in das Gebiet rund um den Anschlagsort geschickt und Zivilisten wurden aus den Gebäuden nahe des Hotels gerettet.

Unter anderem der ehemalige somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud spendete in einem Spital Blut. Er rief Al-Shabaab dazu auf, die Gewalt zu beenden und sagte, Tod und Zerstörung würde der Gruppe nicht helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Die Uno-Mission in Somalia verurteilte den Angriff aufs Schärfste. "Keine politische Agenda kann mit gewalttätigem Extremismus erreicht werden", hiess es. Die Mitarbeiter der Mission drückten ihr Beileid für die Familien und Freunde der Getöteten aus.

Kampf gegen Zentralregierung

Somalia war nach dem Sturz des Machthabers Siad Barre im Jahr 1991 im Bürgerkrieg versunken. Die islamistische Shebab-Miliz kontrollierte über Jahre weite Teile des Landes am Horn von Afrika und verübt noch immer regelmässig schwere Anschläge, vor allem in der Hauptstadt Mogadischu.

Ziel der Islamisten ist der Sturz der von der internationalen Gemeinschaft und einer 20'000 Mann umfassenden Truppe der Afrikanischen Union unterstützten somalischen Regierung.