Erreichbar sind sie nur zu Fuss. Die Besucher wandern an Eukalyptusbäumen, Mais-, Bohnen- und Kartoffelfeldern vorbei, auf einfachen Wegen, wo man Lamas und Esel kreuzt. Autos gibt es hier nicht. Dafür viel Ruhe, frische Luft und einen Ausblick auf die verschneite Andenkette weit hinten am Horizont.

Mit dem 1995 von der UNO eingeführten Internationalen Tag der indigenen Völker soll jährlich an das Schicksal und die Lebensumstände der Indigenen erinnert werden. Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf der Situation jener Indigenen, die von der andauernden Abholzung bedroht sind. Viele der rund 5000 indigenen Völker leben in Wäldern und haben dort ihre heiligen Stätten. Sie sind oft die ersten Menschen, die von kommerzieller Waldwirtschaft betroffen sind. (SAS)

Rund 370 Millionen Menschen in 70 verschiedenen Ländern zählen zu den sogenannten indigenen Völkern. Viele von ihnen leben in Armut, haben nur eingeschränkten Zugang zu Bildung und werden oft Opfer von Diskriminierung und Rassismus. Mit einer entsprechenden Erklärung hat die UNO 2007 die Rechte indigener Völker zu stärken versucht. Der damalige UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von einem Schritt mit «historischer Bedeutung». Nichtsdestotrotz lebt auch heute ein Grossteil der Indigenen unter prekären Bedingungen.

Nebst dem, dass es gegen Kälte, Hunger und Höhenkrankheit hilft, wird es in jeder Zeremonie eingesetzt. «Wenn das jemand wünscht, lese ich auch die Zukunft aus den Kokablättern», sagt Choque und blinzelt in die Wintersonne.

Zurzeit reist der Schamane regelmässig in die bolivianische Hauptstadt Sucre zum Verfassungsgericht. «Wir erwarten ein Urteil, damit wir in Challa endlich die indigene Justiz anwenden können und nicht mehr der Rechtsprechung des bolivianischen Staates unterstehen.»

Choque gehört zu den elf Dorfvorstehern von Challa, die alle Jahre aus der Gemeinschaft heraus neu bestimmt werden. Die Gewählten sind verpflichtet, politische Verantwortung zu übernehmen. «Deswegen fehlte mir in den letzten Monaten die Zeit, Zeremonien abzuhalten», erklärt er.

Vermissen tut er seinen alten Job als Zeremonien-Meister nicht. Choque setzt sich mit Leib und Seele für die Autonomie seines Volkes ein. Für ihn ist klar: «Wir indigenen Völker müssen endlich selbstbestimmt leben können.»

Der Tempel der Träume

Daneben führt Choque einen zweiten, für ihn ebensowichtigen Kampf: Er will, dass Bolivien seinen Entscheid rückgängig macht, einen Grossteil der Isla del Sol als Kulturerbe unter Schutz zu stellen. «Wir sind doch keine tote Sache, etwas, das man künstlich schützen muss», sagt Choque. «Wir sind ein lebendiges, aktives Volk, das in Freiheit und Frieden leben möchte.» Das sollten sich die Menschen dieser Erde immer wieder in Erinnerung rufen – besonders am heutigen Internationalen Tag der indigenen Völker.

Und dann setzt Choque zu einer jener alten Weisheiten an, die in den Ohren westlicher Zuhörer ziemlich abgenagt klingen. Choque aber meint es bitterernst: «Erst wenn es aufhört zu regnen, erst dann wird der Mensch verstehen, dass man Geld nicht essen kann.» Choque lebt von der Land- und Viehwirtschaft, wie die meisten Bewohner der Isla del Sol.

Jeden Morgen bringt er seine Schafe, Kühe und Esel auf die Weide. Die meisten Lupacas betreiben daneben Unterkünfte und Restaurants für Touristen. Choque findet das gut. «Aber das Gleichgewicht, das muss trotzdem beibehalten, unsere Kultur und die Natur bewahrt werden.» Das ist dem zweifachen Vater wichtig. «Die Insel bedeutet mir alles – sie ist der Tempel meiner Träume.»

Und für diesen Traum will Choque kämpfen. Die Insel soll kein Folklore-Museum werden, sondern ein heiler Ort mit selbstbestimmten Bewohnern. Davon träumt er – besonders heute.