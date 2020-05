Wieso der Wunsch nach Strandferien in der EU für böses Blut sorgen könnte

Gibt es trotz Corona noch Hoffnung auf ein paar Tage am Strand in diesem Sommer? Hoffen darf man immerhin. Denn mehrere EU-Staaten mit Meerzugang haben angekündigt, ihre Grenzen für Touristen bald wieder öffnen zu wollen. Griechenland zum Beispiel will ab dem 1. Juli Urlauber ins Land lassen. Und auch in Kroatien bereiten sich die Hoteliers auf ausländische Gäste vor. Allerdings möchte sich das Land an der Adria-Küste diese genau aussuchen: Die Kroaten führen bilaterale Gespräche über eine Art «Ferienabkommen» mit verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und Tschechien.

Doch was ist mit Urlaubswilligen aus anderen Ländern, die nicht über eine bilaterale Vereinbarung verfügen? Können sie nicht kommen?

Die EU-Kommission in Brüssel gibt sich Mühe, Grenzöffnungen und Ferienplanung so gut wie möglich zu koordinieren. Am Mittwoch stellt sie entsprechende Leitlinien für die Mitgliedstaaten vor. In den Urlaubsdestinationen sollen Hotels ein Corona-Schutzkonzept und strenge Hygieneregeln etablieren: eine Art «Corona-Zertifikat» also, die alle erfüllen müssen, bevor die Feriensaison losgehen kann. Airlines sollen die Gesundheit ihrer Passagiere ebenfalls durch spezielle Massnahmen garantieren.