Wie weiter? Die Nato nach dem «Hirntod»

Der russische EU-Botschafter konnte sich den Scherz nicht verkneifen: «Um einen Hirntod zu erleiden, müsste man erst einmal ein Gehirn haben», unkte Wladimir Chizhov im Interview mit dem Web-Portal «Euractiv».

Die Frivolität des Russen zeigt: Gegner und Kritiker der transatlantischen Verteidigungsallianz haben zurzeit gut lachen. Vor aller Öffentlichkeit zerlegt sich die Nato selbst.

So diagnostizierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kürzlich in einem Interview den «Hirntod» der Nato. Für Nato-Verhältnisse war das so etwas wie ein GAU. Obwohl einige Macrons Analyse zustimmen würden, dass es im Moment an strategischer Koordination innerhalb der Nato mangelt: Solche Kritik äussert man nicht öffentlich.

Sie unterminiere die Einheit und den Zusammenhalt als Grundlage für die gegenseitige Beistandspflicht nach Artikel 5, heisst es in Diplomatenkreisen. Das sei fast schon «trumpsches» Verhalten, ist mit Verweis auf den US-Präsidenten Donald Trump zu vernehmen, der die Nato während seines Wahlkampfes als «überflüssig» bezeichnet hatte.

Wenige Tage, bevor die Nato-Staats- und Regierungschefs in London anlässlich des 70. Geburtstag der Allianz zusammenkommen, herrscht statt Feierlaune eher Katerstimmung.

Deutschland schlägt eine Expertenkommission vor

Beim gestrigen Treffen in Brüssel versuchten die Nato-Aussenminister den Schaden zu begrenzen, den Macron angerichtet hat. Allen voran die Deutschen: «Die Nato ist Europas Lebensversicherung», betonte Aussenminister Heiko Maas.

Und angelehnt an die Hirntod-Formulierung hatte auch der SPD-Minister medizinisches Vokabular zur Hand: Die Nato brauche «politische Frischzellen». Ein «Weiter so!» dürfe es nicht geben, die «Leerstelle der politischen Diskussion» in der Nato müsse geschlossen werden.

Konkret schlägt Maas vor, eine Expertenkommission einzurichten. Unter der Leitung von Generalsekretär Jens Stoltenberg soll ein Gremium von honorigen Persönlichkeiten, zum Beispiel ehemalige Aussenminister oder Sicherheitspolitiker, politische Strategien entwickeln, wie es mit der Nato weitergehen soll.