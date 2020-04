Wie Europas Armeen gegen den unsichtbaren Feind Corona mobilisieren

Die Bilder aus der norditalienischen Provinz Bergamo gingen um die Welt: Ein langer Konvoi aus Armeelastwagen transportiert hunderte von Toten ab, welche das Coronavirus gefordert hat. Die zivilen Behörden kamen mit der Arbeit nicht mehr nach. Das Militär musste einspringen.

Aber längst nicht nur in Italien kämpft mittlerweile auch das Militär gegen das Virus. Faktisch befindet sich halb Europa im Kriegszustand. Neben der Schweiz haben etliche andere EU-Länder ihre Armeen mobilisiert. Französische Soldaten bauen im Elsass Feldlazarette. In Spanien desinfizieren Männer im Tarnanzug die Strassen, in Deutschland fliegt die Bundeswehr Covid19-Patienten in Krankenhäuser. Allein Grossbritannien hat 20'000 Soldaten auf Abruf. In Deutschland sind es bis zu 15000, in Polen 9000. Das Coronavirus ist auch ein Test für die Einsatzfähigkeit militärischer Strukturen, die in Europa in den vergangenen Jahren stiefmütterlich behandelt wurden.

Die britische Armee als mobile Suppenküche

In erster Linie machen die Soldaten das, was sie wie kaum eine andere Institution beherrschen: Sie organisieren den kurzfristigen Transport einer grossen Menge dringend benötigter Güter. In Grossbritannien zum Beispiel verteilt die Armee Essen an rund 1,5 Millionen besonders gefährdeter Menschen, die in striktem Hausarrest verharren müssen. Innert Tagen hat die britische Armee hat auch die Umwandlung eines Messegeländes in London in ein Notspital mit 4000 Betten umgesetzt.

Eine weitere Rolle, die die Armee spielen kann, ist die Unterstützung des Gesundheitspersonals mit Militärärzten und -krankenschwestern. In den besonders betroffenen norditalienischen Städten Piacenza, Bergamo und Cremona werden Covid19-Patienten in provisorischen Armeekrankenhäuser gepflegt. Beim Mangel an Medikamenten und Schutzausrüstung kann die Armee zudem mit ihrem Not-Bestand einspringen. Die hierarchischen Befehlsstrukturen sorgen für Effizienz. Etwas, was im Chaos der Pandemie, wie es vielerorts auszubrechen droht, hochwillkommen ist.

Aber die Armeen kommen auch an ihre Grenzen. Ihr prinzipielles Geschäft ist der Krieg und nicht die Pandemiebekämpfung. Sie können den zivilen Behörden nur assistierend zur Seite stehen.