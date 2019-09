Wladimir Putin kam nach Paris, auch Bill Clinton, dazu eine lang Reihe arabischer und afrikanischer Staatsoberhäupter, darunter nicht nur lupenreine Demokraten, aber persönliche Freunde Chiracs. Nur die USA sandten keinen hohen Regierungsvertreter, nachdem sie am Sonntag schon mit dreitägiger Verspätung kondoliert hatten. Das nicht nur, weil die guten Manieren im Weissen Haus rar geworden sind: Jacques Chirac galt in Washington als Mann des „Non“, des schnöden französischen Neins zum amerikanischen Golfkrieg-Einsatz von 2003.

Die Trauerzeremonien hatten schon am Sonntag begonnen, als Tausende von Franzosen dem heute überaus populären Ex-Präsidenten in einer endlosen Warteschlange vor dem Pariser Invalidendom die letzte Ehre erwiesen. Am Montag wurde die sterbliche Hülle des 86-jährig Verstorbenen langsam durch Paris geführt, so wie es seit 1547 für die verblichenen Monarchen Usus war.