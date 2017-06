Trump hat Krise ausgelöst

Der aussenpolitische Paukenschlag steht offenbar in direktem Zusammenhang zum Besuch von Donald Trump in Riad vor zwei Wochen. Der US-Präsident hatte in seiner Rede vor 35 muslimischen Staatschefs den Iran als Hauptursache für die Instabilität in der Region angeprangert und für eine gemeinsame sunnitische Front gegen die Islamische Republik plädiert.

Gestärkt durch Trumps Zusagen an die sunnitische Welt schwappte eine regelrechte Repressionswelle über die Länder der Region. Ägyptens Präsident al-Sisi setzte ein umstrittenes NGOGesetz in Kraft, das seine Macht weiter festigt. Gleichzeitig liess er zwei Dutzend Websites von regimekritischen Medienorganisationen sperren, darunter «Al Jazeera». Bahrain verbot die wichtigste Oppositionspartei. Saudi-Arabien verurteilte einen weiteren Bürgerrechtler zu einer langen Haftstrafe, unter anderem wegen seiner Kontakte zu ausländischen Journalisten.

«Das Ganze ist das erste vorläufige Ergebnis des Schwerttanzes», twitterte ein enger Mitarbeiter von Irans Präsident Hassan Rohani, der damit auf Trumps Tanzeinlage bei dem traditionellen Spektakel in Riad vor zwei Wochen anspielte. US-Aussenminister Rex Tillerson rief die Streithähne am Golf auf, ihre Differenzen durch Dialog beizulegen, und spielte die Folgen für die internationale Allianz gegen den «Islamischen Staat» herunter. Der Grund für Tillersons Vermittlungsversuch ist offensichtlich: Die USA unterhalten in Katar den wichtigen Stützpunkt Al Udeid mit 10'000 Soldaten, von dem aus alle Militäroperationen im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afghanistan gesteuert werden.

Drohungen auf Twitter

Zur Begründung für den aussergewöhnlichen Blockade-Akt hiess es in Riad und Abu Dhabi, Katar unterstütze militante Islamisten von al-Kaida und dem «Islamischen Staat». Man müsse die eigene staatliche Sicherheit vor den «Gefahren des Terrorismus und Extremismus» schützen. Die Führung in Doha wies die Anschuldigungen als «ungerechtfertigt» und «aus der Luft gegriffen» zurück und warf den anderen Golfstaaten vor, sie wollten Katar politisch bevormunden. Ein Dorn im Auge ist den sunnitischen Monarchen und Emiren in Katars Nachbarländern vor allem dessen Unterstützung der Muslimbruderschaft sowie Katars Beziehungen zum Erzfeind Iran, mit dem sich Katar sein wichtigstes Gasfeld teilt.