Die Explosion in einer wichtigen Gasverteilstation in Österreich bringt den russischen Gasexport nach Süd- und Südosteuropa empfindlich durcheinander. Italien erklärte am Dienstag den Notstand bei der Energieversorgung.

Von Österreich aus sei der Weitertransport nach Süden und Südosten bis auf weiteres unterbrochen, hiess es in einer Mitteilung der Gas Connect Austria GmbH. Die Gazprom-Tochter Gazprom Export teilte am Dienstag in Moskau mit, man arbeite daran, Umgehungsrouten zu finden, um Lieferengpässe zu vermeiden.

Aus der Ukraine, dem Haupttransitland für russisches Gas, floss nach slowakischen Angaben am Dienstag ein Drittel weniger Erdgas Richtung Westen als noch am Montag. Das betrifft unter anderem die Slowakei, Slowenien, Ungarn und Kroatien.

Auch Italien war als Empfängerland fast völlig abgeschnitten. Die täglichen Lieferungen seien von 113,5 Millionen auf 14 Millionen Kubikmeter Gas gesunken, teilte der örtliche Transporteur Snam Rete Gas mit.

Lagerbestände ausreichend

"Heute gab es einen Vorfall in einer Gasstation in Österreich, weshalb wir ein ernsthaftes Problem mit der Versorgung haben", sagte der italienische Wirtschaftsminister Carlo Calenda am Dienstag laut italienischen Nachrichtenagenturen.

Calenda betonte, dass Italien seine Gaslieferungen diversifizieren sollte. Dabei ging er auf die geplante Trans-Adria-Gaspipeline Tap ein, die von Aserbaidschan nach Italien führen soll. "Wenn wir Tap hätten, müssten wir heute nicht den Notstand ausrufen wegen dieses Versorgungsmangels."

Der italienische Netzbetreiber Snam teilte aber mit, dass die Belieferung möglicherweise noch am Dienstag wieder aufgenommen werden könne. Die Versorgung sei wegen der Lagerbestände auf jeden Fall gesichert. Auch das Wirtschaftsministerium wies auf Lagerbestände hin und erklärte, dass der Notstand in solchen Fällen automatisch ausgerufen werde. Die Lage sei "unter Kontrolle".

Bei der Explosion einer Gasstation im östlich von Wien gelegenen Baumgarten an der March nahe der österreichisch-slowakischen Grenze wurde am Dienstag nach Angaben des Roten Kreuzes ein Mensch getötet. Bei der betroffenen Anlage handelt es sich um eine zentrale Drehscheibe für die Verteilung von Erdgas in Europa.

