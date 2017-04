Hätten die Franzosen statt Macron den Linkspopulisten und Euro-Gegner Jean-Luc Mélenchon ins Duell gegen Le Pen geschickt, wären die Märkte eingebrochen. Möglicherweise gar auf 5 bis 10 Prozent, schätzt Acket. Das wäre der für die Schweizer Wirtschaft schlechtestmögliche Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gewesen. Jordan hätte weiter massiv intervenieren müssen. Gemäss Bee hat die Nationalbank seit Februar Woche für Woche mit einem Volumen von zwei bis fünf Milliarden Franken gegen einen stärkeren Franken gekämpft. Das seien die stärksten Interventionen seit dem ersten Quartal 2015 gewesen.

Parlamentswahl bleibt spannend

Dieses Szenario ist nun vom Tisch. Dennoch ist nicht einfach alles gut, wenn Macron, wie erwartet, in zwei Wochen definitiv als Sieger aus der Wahl gehen wird. Im Juni folgen die Parlamentswahlen in Frankreich. Dabei ist offen, wie Macrons Bewegung «En Marche!» abschneiden wird. Als neue Kraft dürfte sie kaum die Mehrheit erreichen. Das bedeutet: Macron muss mit anderen politischen Kräften zusammenarbeiten. Das könnten moderate Linke oder Konservative sein.

Ob Macron im Parlament genügend Unterstützung für seinen Kurs als Erneuerer erhält, bleibt also offen. Die vom einstigen Investmentbanker und Wirtschaftsminister unter Präsident François Hollande angekündigten wirtschaftlichen Reformen sind ehrgeizig: Auf der einen Seite will Macron innert fünf Jahren die Staatsausgaben um drei Prozent oder 60 Milliarden Euro senken. Unter anderem will er 120 000 Stellen in der aufgeblähten Verwaltung streichen. Der Konservative François Fillon kündigte gar an, 500 000 Stellen abbauen zu wollen.

Auf der anderen Seite will Macron die Wirtschaft mit einem Investitionsprogramm von 50 Milliarden Euro ankurbeln. Die Unternehmenssteuern sollen von 33 auf 25 Prozent gesenkt werden. Damit entsprächen sie dem EU-Schnitt. Was er nicht abschaffen will, ist die 35-Stunden-Woche für Arbeitnehmer.