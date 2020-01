Wer hat den kleinen Grégory getötet? Grausamer Mordfall lässt Franzosen nicht los

Er lag tot in der Vologne. Gefesselt an Händen und Füssen trieb die Leiche des kleinen Grégory in dem Fluss in den Vogesen. Die Mütze über das Gesicht gezogen. Nur vier Jahre ist er alt geworden. Gut 35 Jahre ist das jetzt her - doch bis heute, weiss niemand, wer den kleinen Jungen ermordet hat. Die «Affaire Grégory» ist einer der grössten Justizskandale Frankreichs, einer der mysteriösesten Mordfälle in der Geschichte des Landes. Er beschäftigt bis heute die Gerichte, hat noch weitere Menschen das Leben gekostet. Und: Er ist auch ein Beispiel für Sexismus und Sensationsgier. Auch am Donnerstag hat sich ein Gericht wieder mit dem Fall befasst - und eine wichtige Entscheidung getroffen.

Der Streamingdienst Netflix hat ihn mit der Doku-Serie «Wer hat den kleinen Grégory getötet?» jüngst wieder auf den Bildschirm gebracht - und damit auch alte Wunden aufgerissen.

Mord als Racheakt?

Aber von vorn: Es ist der 16. Oktober 1984. Der kleine Grégory Villemin spielt vor seinem Elternhaus. Nur kurze Zeit später findet die Polizei seine Leiche in der Vologne, in der Nähe des Elternhauses. Die Familie Villemin war zuvor über Jahre bedroht worden. Jetzt meldet sich der oder die Unbekannte wieder - per Brief. Der Mord sei ein Racheakt gewesen.

Der Trailer zum Netflix-Film: