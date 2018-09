Trotzdem erschien kurze Zeit später nicht nur das Video der Bundes-AfD, sondern auch noch ein weiteres, in dem der AfD-Abgeordnete Frank-Christian Hansel vor der Tür von Brandes Firmenpartner stand. Darin filmte er sowohl die genaue Adresse als auch das Klingelschild ab. Dieses ist in der jetzigen Version unkenntlich gemacht worden.

Das Video wurde über den Facebook- und YouTube-Kanal der AfD Berlin geteilt und rief viele Kommentare hervor. Silberstein berichtet vor allem von wütenden Kommentaren zum jüdischen Nachnamen seines Firmenpartners und zeigt den Screenshot einer Morddrohung, die am 16. September bei ihm per Mail eingegangen sein soll:

Silberstein vermutet, ohne die Initiative von Bundes-AfD und Berlin-AfD wäre ihm diese Mail erspart geblieben. Ausserdem sagt der Autor, dass die AfD seiner Meinung nach genau wusste, dass es sich um einen Satire-Dreh gehandelt hat. Auch zum Zeitpunkt, als der AfD-Abgeordnete vor der Haustür seines Firmenpartners stand.

Silberstein schreibt in seinem Blog: «Und dennoch stellte er sich taktisch blöd. Man kann auch sagen: Er hielt an der perfiden Lüge fest.»

Der Autor zeigt noch ein weiteres Video, in dem jemand über das Büro von Silberstein und seinen Mitarbeitern spricht, und sagt: «Da kann man nur hoffen, dass keiner von ihnen mal aufgehetzt wird und dann zur Tat schreitet.»

Silberstein zieht das Fazit:

Ich verstehe jeden, der es satt ist, von Tourette-Linken niedergeschrien zu werden. Ich verstehe jeden, der in der Migration ein gigantisches Problem sieht. Ich verstehe sogar alle, die sich eine Partei wünschen, die so erzkonservativ ist, dass sie uns am liebsten zurück in die 50er-Jahre bringen will. Aber weiter zurück sollten wir nicht fallen. Wer Künstler und Journalisten bedroht und in den eigenen Kommentarspalten toleriert, dass Medienschaffende und ihre Familien dem Mob präsentiert werden, der kann keine Alternative sein. Sagt das gern auch Euren Eltern.

