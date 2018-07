Ahed Tamimi lässt sich feiern. Schon am Strassenkontrollpunkt zum Westjordanland, wo Soldaten die 17-Jährige am gestrigen Sonntagmorgen in die Freiheit entliessen, warteten Familienangehörige, Freunde und zahlreiche ihrer Anhänger. Das junge Mädchen mit den wilden blonden Locken gilt als Symbol für den palästinensischen Widerstand. Sie war erst 16, als sie in ihrem Heimatdorf Nabi Saleh nördlich von Ramallah festgenommen wurde, weil sie zwei dort stationierte israelische Soldaten geohrfeigt, geboxt und mit dem Fuss getreten hatte. Die Soldaten durchkämmten das Dorf mit dem Vorwand, nach Terroristen zu suchen. «Ich habe einen hohen Preis bezahlt, aber ich bin stolz auf das, was ich getan habe», sagte Ahed Tamimi nach ihrer Freilassung. «Meine Generation wird sich von der Unterdrückung nicht brechen lassen. Die Freiheit wird kommen.»

Tamimi erhielt dank ihres Schuldbekenntnisses eine gemilderte Haftstrafe, musste jedoch ein Bussgeld von rund 1200 Euro bezahlen. Aheds Mutter Nariman wurde ebenfalls verhaftet und kam wie ihre Tochter nach acht Monaten Haft auf freien Fuss. Ihr warfen die Richter vor, dass sie die Ohrfeige gefilmt und später im Internet veröffentlicht hatte. Beide Prozesse fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.