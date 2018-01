Lange Gesichter im Wahlstab von Jiri Drahos: «Wir haben nicht gewonnen, aber verloren haben wir auch nicht», musste am Samstag der Herausforderer von Amtsinhaber Miloš Zeman seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen eingestehen. Die Ausgangslage war gut gewesen, nachdem die bestplatzierten Kandidaten nach der ersten Runde ihre Stimmen an Drahos weitergereicht hatten. Rein rechnerisch hätte das zum Sieg gereicht, aber beim Wahlvolk setzte sich am Ende mit 51,4 Prozent doch der altbekannte Prager Burgherr Miloš Zeman durch.

Dämme gegen Flüchtlinge

Der umstrittene Volkstribun verhöhnte auf seiner rauschenden Siegesfeier in einem Prager Nobelhotel sofort seinen Widersacher. Statt zu verlieren, habe er gegenüber 2013 noch um 100 000 Stimmen zugelegt, rühmte sich Zeman und versprach seine Anhänger nicht zu enttäuschen. Dies dürfte de facto auf ein EU-Austrittsreferendum hinauslaufen, denn ein solches hatte der Populist im Wahlkampf versprochen. Auch gegen die angeblich drohende Überflutung Tschechiens durch muslimische Flüchtlinge will Zeman nun weitere Dämme hochziehen.

Verlierer Drahos, ein kompletter Politikneuling, wiederum versprach, sich nach der Niederlage nicht zurückzuziehen, sondern weiter für ein «anständiges Tschechien» einzustehen. «Ich bin froh, dass die Präsidentschaftswahlen eine solche Energie in der Gesellschaft freigesetzt haben; diese wird uns auch in Zukunft nicht verlassen», drohte der parteilose Oppositionspolitiker.

Dabei geht es Drahos und seinen Unterstützern zuerst darum, den Rechtspopulisten Andrei Babis von der Partei «Bewegung unzufriedener Bürger» (ANO) als künftigen Regierungschef zu verhindern. Babis hatte im Oktober die Parlamentswahlen zwar haushoch gewonnen, doch bisher keine Koalition zusammenzimmern können. Nun erhofft er sich einen neuen Auftrag zur Regierungsbildung von Staatspräsident Zeman. Die beiden verbindet seit Jahren ein Pakt, der auf alten, wenig transparenten Abhängigkeiten beruht. Dabei dürfte es Zeman wenig stören, dass die EU ein Strafverfahren wegen Subventionsbetrug gegen Babis eingeleitet und das Parlament ihm gerade seine Immunität entzogen hat.

Innenpolitisch dürfte sich der koalitionsunfähige Babis also nun dank Zemans Sieg doch noch durchsetzen. Doch die Wahlergebnisse haben auch gezeigt, wie tief geteilt Tschechien ist. Drahos siegte bei den besser Gebildeten und vor allem in der Hauptstadt Prag (69 Prozent), ein paar weiteren regionalen Zentren und entlang der gebirgigen Grenze zu Polen. Zeman wiederum setzte sich bei den einfacheren Bürgern und in den ländlichen Gebieten durch. Hier überzeugten seine fremdenfeindlichen Wahlplakate.

Annäherung an Russland

Fatal könnte sich die Wiederwahl des gesundheitlich angeschlagenen Zeman europapolitisch auswirken, befürchten Politologen in Prag. Neben der Abhaltung eines EU-Austrittsreferendums, das der bereits heute geschäftsführende Premier Babis indes ablehnt, wird vor allem eine weitere Annäherung Tschechiens an Moskau und auch Peking erwartet. Bereits in der Vergangenheit hatte Zeman immer wieder ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim gefordert.

«Zeman wird Themen forcieren, die gegen Europa gerichtet sind», warnt Jiri Pehe von der Prager «University of New York». Mit einer gefährlichen Aushöhlung des Rechtsstaates wie in Polen und Ungarn mochte Pehe allerdings im persönlichen Gespräch nicht rechnen. Den dezidiert westorientierten Kräften stösst politische Ausrichtung auf Moskau hin vor allem auch kurz vor dem 50. Jahrestag des sowjetischen Einmarsches in der Tschechoslowakei vom August 1968 auf.