Die Idee von Horst Seehofer tönte simpel: Sämtliche Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert sind oder in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben, sollen an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Der Streit darüber dauerte indes rund einen Monat. Am späten Donnerstagabend fand die Regierung aus CDU, CSU und SPD einen Kompromiss, der in einem neuen Asylpaket festgehalten wird. Innenminister Seehofer musste einige Abstriche hinnehmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

1. Was geschieht nun an der deutschen Grenze?

Für Ferienreisende aus der Schweiz, die nach Deutschland oder via Deutschland in den Norden reisen wollen, wird sich zunächst nichts ändern. Geplant ist, dass die Bundespolizei die Schleierfahndung in Grenznähe intensiviert. Dies vor allem, um Flüchtlinge aufzugreifen, die bereits in anderen EU-Mitgliedstaaten registriert sind. Die Schleierfahndungen werden vor allem im Grenzbereich zu Österreich ausgebaut.

2. Schickt Deutschland nun Flüchtlinge an der Grenze zurück?

Nein. Dafür muss Deutschland zuerst sogenannte «Verwaltungsabkommen» mit anderen EU-Staaten über die Rückführung von bereits registrierten Flüchtlingen abschliessen.

3. Machen die betreffenden EU-Staaten da mit?

Mehrere Länder der EU – vor allem der Visegrad-Gruppe, aber auch Italien – haben signalisiert, dass sie keine Flüchtlinge zurücknehmen möchten. Ein Abkommen über die Rückführung bereits registrierter Flüchtlinge ist aber gerade mit dem EU-Aussengrenzstaat Italien für Deutschland von besonderem Interesse.

4. Ist überhaupt jemand bereit, mit Deutschland zu kooperieren?

Griechenland und Spanien haben sich bereit erklärt, mit Deutschland entsprechende Rücknahme-Vereinbarungen abzuschliessen.

5. Welche Rolle spielt Österreich?

Deutschland möchte auch mit Österreich eine entsprechende Vereinbarung abschliessen. Flüchtlinge, die in anderen EU-Staaten, mit denen Deutschland kein Rücknahmeabkommen schliessen kann, bereits ein Asylgesuch gestellt haben, sollen nach den Plänen von Innenminister Horst Seehofer nach Österreich zurückgeführt werden. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erteilte diesen Plänen bei Seehofers Besuch in Wien am Donnerstag indes eine deutliche Abfuhr.

6. Ist zumindest der Streit zwischen Merkel und Seehofer vom Tisch?

Merkel ist der Meinung, Seehofer müsse in den nächsten Monaten Verwaltungsabkommen mit mehreren EU-Staaten abschliessen. Seehofer sieht sich allerdings nicht allein in der Verantwortung. Auch die Kanzlerin sei in der Pflicht, solche Vereinbarungen zu treffen. Hier schlummert Konfliktpotenzial. Seehofer droht in der neuesten Ausgabe des «Spiegel» bereits mit einer Neuauflage des Asylstreits, sollte Deutschland die nötigen Abkommen mit anderen EU-Staaten nicht festzurren können: «Die Sache ginge dann wieder von vorne los.»

7. Werden Flüchtlinge in Deutschland jetzt eingesperrt?

Seehofers Pläne, bereits registrierte Asylbewerber bis zur beschleunigten Ausweisung in geschlossenen «Transitzentren» unterzubringen, hat die SPD durchkreuzt. Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Staat bereits einen Asylantrag gestellt haben und die über die österreichische Grenze nach Deutschland kommen, werden in bereits bestehenden Anlagen der Bundespolizei in Grenznähe untergebracht. Rechtlich betreten sie dabei nicht deutschen Boden. Können die Menschen nicht innert 48 Stunden in ein EU-Land rückgeführt werden, müssen die Flüchtlinge nach Deutschland eingelassen werden, wo für sie ein beschleunigtes (maximal drei Monate) Verfahren beginnt.

8. Wer ist von den Neuerungen konkret betroffen?

Zu Beginn des Asylstreits war die Rede von in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen oder solchen, die in der EU bereits einen Asylantrag gestellt haben. In der aktuellen Vereinbarung ist nur noch die Rede von Personen, die in einem anderen EU-Staat bereits ein Asylverfahren am Laufen haben. Nicht jeder Schutzsuchende, der etwa in Italien registriert wird, stellt dort auch einen Antrag.