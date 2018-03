Erst dürfen die chinesischen Staatsmedien zwei Tage lang gar nicht über den Überraschungsbesuch des nordkoreanischen Machthabers in Peking berichten. In China herrschte absolute Nachrichtensperre. Doch nur wenige Stunden nachdem Kim Jong Un in seinem dunkelgrünen Zug gen Nordosten abgereist ist, überschlagen sich die staatlich kontrollierten Medien geradezu mit Berichten über Kims Besuch in China.