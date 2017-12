Staatsmännisch als Briefmarkenkopf oder in Superman-Pose mit wallendem Mantel und gespanntem Bizeps; sportlich in Eishockey-Uniform oder tierlieb als Pferdeflüsterer, Leopardenbändiger und Hundeschmuser. Sogar als russischer Recke in Anlehnung an das berühmte Bild von Viktor Wasnezow aus der Tretjakow-Galerie ist Wladimir Putin – allerdings auf einem Bären statt auf einem Pferd reitend – in der Moskauer Kunstgalerie Artplay zu sehen. «Superputin» heisst die Ausstellung, und sie widmet sich voll und ganz dem russischen Präsidenten. Neben zwei Dutzend Bildern sind mehrere Mosaiken und Skulpturen zu bewundern.

Bewunderung ist auch das – zumindest artikulierte – Motiv der Organisatoren. Initiatorin Julia Djuschewa ist nicht nur Journalistikstudentin und Model, sondern auch erklärte Putin-Anhängerin: «Ich bin ein patriotisches Mädchen, darum beschäftige ich mich auch gesellschaftlich und politisch und vertrete eine aktive staatsbürgerliche Position», sagte die 22-Jährige einmal bei einem Interview. Die Idee zu der Ausstellung habe sie schon vor einem Jahr gehabt und sich auch von ersten Misserfolgen nicht abbringen lassen. Auch die teilnehmenden Künstler seien Putin gegenüber alle «positiv eingestellt», betonte sie.

Auf Bitten der Arbeiter

Die Ausstellung startete kurz nachdem Putin seine erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl bekannt gegeben hat. Der Schritt war seit langem erwartet worden, trotzdem hielt Putin bis zuletzt die Intrige hoch. Werbewirksam liess er sich zunächst auf einem von jungen Russen dominierten Kongress freiwilliger Helfer zur Bewerbung drängen, ehe er dann einige Stunden später «auf Bitten der Werktätigen» des russischen Automobilkonzerns Gaz der Kandidatur zustimmte.

Der Sieg Putins gilt als ausgemacht. Umfrageinstitute sagen ihm Zustimmungswerte von bis zu 80 Prozent voraus. Russische Politologen beschäftigen sich derzeit daher auch nur noch mit der Frage, wer Putin 2024 – dann ist der Kreml-Chef fast ein Vierteljahrhundert an der Macht – beerben soll.

Doch das ist Zukunftsmusik. Derzeit ist der russische Präsident kaum zu stoppen. Aussenpolitisch macht er sich daran, das Vakuum zu füllen, das die isolationistische und planlose Politik Donald Trumps erzeugt hat. In Syrien beispielsweise ist Russland inzwischen die tonangebende Nation. Nach einer zweijährigen Militäroperation ist es den Russen gelungen, den schwer angeschlagenen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad wieder zu stabilisieren. Die russische Luftwaffe vernichtete gemeinsam mit der syrischen Armee nicht nur die Terrormilizen des Islamischen Staats, sondern auch Teile der vom Westen unterstützten Opposition.

Dementsprechend kann Assad nun Putin als «Retter Syriens» und der Kreml sich selbst als Sieger feiern. «Ihr kehrt mit einem Sieg an den heimischen Herd zurück, zu euren Nächsten, zu Eltern, Frauen, Kindern und Freunden», sagte Putin den russischen Soldaten auf dem Mittelmeer-Luftwaffenstützpunkt Hmeimim bei einem überraschenden Truppenbesuch Anfang der Woche. Der vom Kreml-Chef verkündete Truppenabzug bedeutet nicht das Ende der russischen Militärpräsenz im Nahen Osten. Die zwei Stützpunkte Hmeimim und Tartus bleiben unter russischer Kontrolle und verleihen den Moskauer Grossmachtambitionen anhaltendes Gewicht.

Auch den politischen Verhandlungsprozess zwischen den verbliebenen bewaffneten Rebellengruppen und dem Assad-Regime kontrolliert Moskau – zusammen mit Ankara und Teheran. Die Koalition mit der Türkei und dem Iran bei den Friedensverhandlungen in Astana ist kompliziert: Die Interessen der drei Schirmherren unterscheiden sich.

Moskaus Gratwanderung

Zwar haben sich Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan – auch auf Basis der gemeinsamen antiwestlichen Haltung – angenähert. Trotzdem muss jedes Manöver in der Region sorgsam austariert werden. Auch darum flog Putin nach seiner Stippvisite in Syrien und Ägypten noch nach Ankara, um seine Schritte zu erklären.

Für Moskau bleibt es eine schwierige Gratwanderung. Doch die Demonstration der Stärke in Syrien hat in jedem Fall Früchte getragen. Die Ukraine-Krise gerät zunehmend in den Hintergrund und Moskau findet im asiatischen und arabischen Raum auch wieder neue Partner. Selbst Saudi-Arabien – lange Zeit der engste Verbündete der USA in der Region – steuert in politischen und wirtschaftlichen (wie beim Opec-Abkommen) Fragen auf Russland zu.